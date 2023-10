Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Almería Ampliar Los psicólogos de Cruz Roja Almería han atendido a 400 personas en residencias jueves 05 de octubre de 2023 , 08:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Este innovador proyecto se ha implementado a nivel nacional a través de 65 Equipos de Atención Psicosocial (EAPS), de los cuáles 38 intervienen en residencias. En 2022, el Programa en residencias atendió a más de 8300 personas y llevó a cabo casi 2000 actuaciones con profesionales dando cobertura a 145 residencias. En Almería, ha llegado a más 400 personas y desarrollado más de 100 actuaciones con profesionales, interviniendo en tres centros residenciales. El Programa para la Atención Integral a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Fundación ”la Caixa” se consolida en Almería. De la mano de Cruz Roja y en colaboración con la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, en la actualidad está implementado en tres centros residenciales de la provincia: el Centro Residencial de Personas Mayores "El Zapillo", la Residencia Virgen de la Esperanza y la Residencia La Purísima. En los dos primeros el programa se implementó a finales de 2021, y en el tercero al comienzo de 2023. El programa tiene el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas que se encuentran en un proceso de enfermedad avanzada y a sus familiares en las residencias, además de brindar soporte a profesionales. Desde inicio 2022, el programa ha atendido a más de 8300 personas: 4750 residentes y 3551 familiares, además de haber desarrollado 1964 actuaciones con profesionales en 145 residencias. En Almería, hasta la actualidad el EAPS ha atendido a 153 residentes y a 176 familiares, llevando a cabo más de 117 actuaciones con profesionales en tres centros residenciales de la provincia: el Centro Residencial de Personas Mayores "El Zapillo", la Residencia Virgen de la Esperanza y la Residencia La Purísima. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema. Noticias relacionadas La UAL se vuelca en ayudar a las víctimas de Marruecos y Libia