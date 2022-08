ESPAÑA Los pueblos (no costeros) preferidos por los extranjeros para comprar casa facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El estudio muestra el pueblo más visitado por extranjeros con intención de comprar vivienda en cada provincia. El interés de los compradores extranjeros por hacerse con una vivienda en España ha vuelto tras caer las restricciones de la pandemia y, además de los grandes mercados en los que tradicionalmente se interesan, muchos compradores han puesto el ojo en pequeños pueblos del interior en los que establecer su primera o segunda residencia, aunque sin alejarse demasiado del mar ni de las zonas de influencia de sus compatriotas. Según un estudio realizado por idealista, el Marketplace inmobiliario del sur de Europa, Ciudad Quesada (Alicante) es el municipio no costero de menos de 5.0000 habitantes en el que se registra un mayor volumen de búsquedas de vivienda en venta desde el extranjero. El segundo pueblo está situado también en la provincia de Alicante: Busot. El pódium de pequeños municipios interesantes para extranjeros se completa con la urbanización Ciudalcampo, en la Comunidad de Madrid. En cuarto lugar encontramos El Verger (Alicante), seguido por Fuente Obejuna (Córdoba), Ojén (Málaga), Formentera del Segura (Alicante), Palma de Gandía (Valencia), Viñuela (Málaga) y Montuiri (Baleares), que se sitúa en décima posición. También en la Comunidad Valenciana está Villalonga (Valencia) que se sitúa en 11º lugar y Olivella, en Barcelona, está en 12º puesto y es el primero en Cataluña. Les siguen Almogía (Málaga), Tanque (Santa Cruz de Tenerife), Algorfa (Alicante), Sineu (Baleares), Turre (Almería), Montroy (Valencia), Puigpunyent (Baleares) y Moralet (Alicante). El estudio ofrece también el pueblo más visitado en cada una de las 50 provincias españolas que, aunque en muchos casos están lejos del interés suscitado en provincias como Alicante o Málaga, sí son relevantes para los mercados locales. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

