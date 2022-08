VOX solicita al gobierno local que deje de transmitir una imagen de dejadez en Almerimar



martes 09 de agosto de 2022 , 15:04h

El grupo municipal de VOX en el Ayuntamiento de El Ejido ha insistido al equipo del PP para que deje de trasladar una imagen de absoluto descuido del municipio, en concreto en la zona de la Avenida del Mar de Almerimar. VOX ya advirtió al equipo de gobierno en el último Pleno de julio, que en la citada avenida había papeleras rotas, oxidadas, podridas y en el suelo, sin que se produjese la necesaria retirada y sustitución.

Además, también el GM VOX también avisó al gobierno que en otro lugar de dicha pedanía, la parte de atrás de la calle Glaucio, y las torres en Almerimar, hay otra zona de absoluto abandono en lo referente a mantenimiento y recogida de basuras. En la zona se acumulan restos vegetales y de plásticos que derivan en una situación de insalubridad para las personas que quieran disfrutar de un paseo. Al igual que con las papeleras se traslada a los visitantes una imagen de descuido y dejadez.

Del mismo modo, VOX ha pedido a los concejales del PP que mejoren la recogida de basura de los contenedores de la calle Roquetas, también en la misma zona, tras comprobar ‘in situ’ que las quejas de los vecinos relativas a este asunto estaban absolutamente justificadas.

La portavoz del GM VOX, Rosa María Martín, ha señalado que “si a un gobierno local que presume de turístico la oposición le tiene que decir que en una de las avenidas de ese espacio turístico hay que cambiar las papeleras porque están rotas y oxidadas es que no puede presumir de mucho”. Martín ha añadido que “el problema no es que se les diga, tal y como hicimos en el último pleno de julio, el problema es que lo saben y no actúan. Los ejidenses pagan las consecuencias de un gobierno que no está a lo importante, porque importante es la imagen turística de nuestra localidad”.