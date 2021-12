Capital Los Reyes Magos de Oriente ya tienen emisarios en Almería martes 14 de diciembre de 2021 , 14:59h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Se parecen mucho al director gerente del Hospital Torrecárdenas, Manuel Vida; el comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Rafael Madrona; y el educador-mediador de Cruz Roja, Jean Michael Diatta El Ayuntamiento de Almería ultima, en el marco del programa navideño, la llegada de los Reyes Magos a la ciudad. Es una de las citas más esperadas del año y en ella ya participan los emisarios de Melchor, Gaspar y Baltasar para la Cabalgata de 2022 que, tal y como ha anunciado el alcalde Ramón Fernández-Pacheco a través de un vídeo, se parecen mucho al director gerente del Hospital Universitario Torrecárdenas, Manuel Vida; el comisario provincial del Cuerpo Nacional de Policía, Rafael Madrona; y el educador-mediador de Cruz Roja, Jean Michael Diatta. Los tres recibirán mañana miércoles en el Salón de Plenos del Ayuntamiento sus coronas de manos de sus antecesores en la Cabalgata de Reyes de 2020. Entonces fueron el abogado almeriense Francisco Torres, el presentador de Informativos de Interalmería Televisión, Rafael López; y uno de los representantes más activos de la comunidad senegalesa en Almería, Samba Dieye. “El año 2021 ha sido, sin duda, un año atípico. Un año muy complicado en el que, entre otras muchas cosas, hemos podido comprobar la profesionalidad, el compromiso y la responsabilidad de muchas personas que desde diferentes puestos han contribuido a que podamos ir superando poco a poco la situación de la pandemia”, ha explicado el alcalde, que ha señalado que esto “también lo saben Sus Majestades de Oriente”. “Lo saben los Reyes Magos, por eso le han pedido a tres personas que le ayuden como emisarios en la ardua, pero tan importante e ilusionante, tarea de llevar regalos a todas las casas de Almería a estas tres personas”, ha continuado, afirmando que “los Reyes Magos no podrían contar con mejores embajadores”. Una vez asumida la responsabilidad “de transmitir a los Reyes Magos que traigan mucha felicidad y alegría para las familias almerienses”, Vida, Madrona y Diatta prepararán la llegada a la ciudad de Melchor, Gaspar y Baltasar. Sus Majestades de Oriente, que este próximo 5 de enero volverán a saludar a la ciudad desde la Casa Consistorial en la Plaza Vieja, recorrerán las calles de la ciudad con sus carrozas después de entrar a Almería, como es costumbre, por la Alcazaba en la que será “una noche mágica”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

