Provincia Ampliar Los Sabores del Almanzora en un libro de recetas miércoles 18 de octubre de 2023 , 08:20h La Asociación de Empresarios Turísticos Valle del Almanzora ha publicado un libro de recetas que recoge platos tradiciones de la zona junto a otros mas innovadores, todos incluyen en su totalidad o parcialmente productos de la zona. Los empresarios turísticos llevan cinco años trabajando en la difusión y promoción de los productos gastronómicos locales, ya sea platos y tapas de bares y restaurantes como productos agroalimentarios de la zona con la finalidad de ponerlos en valor, darlos a conocer y atraer a esos visitantes que se movilizan por el turismo gastronómico. El libro de más de 140 páginas, preparado entre mayo y junio, contiene cincuenta recetas de establecimientos de veinte pueblos. En las recetas no encontrarás medidas exactas, sino los ingredientes que lleva cada plato y como se realiza su preparación, de esta manera se puede ver como se elabora y si te gusta, podrás degustar el plato en el establecimiento correspondiente. El libro de recetas Sabores del Almanzora lo ha realizado la asociación empresarial del Almanzora con la participación de los bares y restaurantes asociados y gracias a la colaboración de los ayuntamientos de Albox, Arboleas, Bacares, Cantoria, Chercos, Laroya, Líjar, Macael, Olula del Río, Oria, Partaloa, Purchena, Serón, Sierro, Suflí, Taberno, Tíjola, Urrácal, Zurgena, Sabores Almería y la Diputación Provincial de Almería. Algunas de las recetas del libro son: Olla de pelotas, Potaje de bacalao, Garbanzos con costilla, Codillo de cerdo al horno, Pipirrana, Gurullos con conejo, Estofado de ciervo, Puchero de trigo, Ensalada de Suflí en texturas, Migas, Tortas gachas con conejo, Fritailla de tocino, Pierna de cabrito al horno, Conejo al ajillo, Gachas caseras, etc. Los establecimientos participantes en la primera edición de este libro de recetas han sido; Albox: Terraza Lamarlo, Restaurante La Parrilla, Bar Alcaina, Taberna Topares, Mesón Irene, Bar Mirador Cocina Analia y Andrés García Pizzería Restaurante. Arboleas: Bolera Restaurante Bowlera, Bar Café La Colmena y Restaurante Asador El Castillo. Bacares: Hotel Restaurante Las Fuentes. Cantoria: Bar Tercera Edad. Chercos: Bar El Cordobés. Laroya: Bar Museo Almazara. Líjar: Mesón de Líjar. Macael: Restaurante Las Piscinas, Restaurante Los Membrives, Bar La Plaza y Restaurante La Marmita. Olula del Río: Asador El Encuentro, Terra Café Gastrobar, Restaurante Jardines La Tejera, La Bodega Asador, Mesón de Huitar, Moma Espacio Gastronómico, Bar La Plaza, El Guiño Cultural Bar, Zingara Gastrobar y Rustir Bar & Bistro. Oria: Bar Pepe y Bar Gasolinera de Oria. Partaloa: Bar Piscina Partaloa. Purchena: Bar Casa Cano. Serón: Restaurante Plaza Nueva, Restaurante Estación de Serón, Restaurante Cuadrado y La Posada del Candil. Sierro: Bar Casino. Suflí: Mesón Los Álamos. Taberno: Restaurante El Rancho y Bar El Cerrico. Tíjola: Restaurante El Polígono, Bar La Estación y Caseta Tía Matilde. Urrácal: Bar Rincón Andalú y Bar La Plaza. Zurgena: Bar Parque Ginés Parra, Bar La Kristy y Bar La Fragua 68. El libro se puede comprar en Amazon en este enlace: https://www.amazon.es/Recetas-Sabores-del-Almanzora-almacenadas/dp/B0CJ3X9C24

