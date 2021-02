Economía Los slots modernos: Cómo funcionan estas máquinas de la suerte miércoles 24 de febrero de 2021 , 06:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Hay pocas imágenes más representativas de los casinos modernos y de antaño como las máquinas de slots, también conocidas en España como las máquinas tragaperras. Junto al poker, el blackjack o 21 y la rueda de la fortuna, se pudiera decir que las máquinas tragaperras son juegos pilares de la experiencia de los casinos virtuales y los tradicionales físicos. Y no son solo pilares, resulta que las máquinas de slots son el juego más popular en los casinos, acaso por lo inmensamente accesibles que son a diferencia de otros juegos con complicadas reglas o por sus llamativos colores y temáticas que llaman fácilmente la atención de los jugadores. Las máquinas de slots de hoy en día son un tanto diferentes a aquellas que utilizaron nuestros abuelos y los abuelos de estos, por más que la industria de los casinos y los desarrolladores del software quieran hacernos creer lo contrario con animaciones. Veremos entonces las características más relevantes del funcionamiento actual de los slots. Pero antes, pasaremos por un brevísima resumen de su historia y evolución. Todo empezó en un bar Los precursores de los slots se inventaron a finales del siglo XIX, siendo estas máquinas de 3 o 5 rodillos que presentaban distintos dibujos y giraban al ser introducida una moneda en la máquina. El juego consistía en hacer girar los rodillos y se ganaba cuando estos se detenían y resultaba una combinación de símbolos ganadora. ¿Los mayores premios? Un puro o una cerveza. Fueron tan populares que en el siglo XX ya estaban presentes en muchos bares americanos. La máquinas de slots empezaron a premiar con comida y golosinas (de ahí las frutas que suelen aparecer en las máquinas). Las máquinas tragaperras fueron adoptadas por los casinos durante el boom de las Vegas de los 40s y 50s. Las máquinas mecánicas fueran sucedidas por las máquinas electromecánicas y estas fueron sucedidas por las máquinas electrónicas que no son sino ordenadores con software de juegos de slots. Hoy en día podemos jugar a los slots en nuestros teléfonos móviles y ordenadores porque podemos ejecutar programas, sea como apps o en nuestros ordenadores, que funcionan igual que los slots de los casinos físicos e incluso nos permiten ganar premios reales. El generador de números al azar Lo que en los slots de antes era determinado por el giro mecánico de una rueda, hoy en día es decido por un código interno del programa de los slots llamado el generador de números al azar. Los generadores de números al azar empiezan a trabajar inmediatamente después que se activa el slot virtual, y son capaces de ejecutar varias operaciones matemáticas y computacionales que permiten producir largas secuencias de números al azar a las velocidades de procesamiento del ordenador, que son millones de veces superiores a las humanas. Aunque en las pantallas se presentan animaciones de ruedas con símbolos que giran y se detienen como en el caso de las máquinas mecánicas, incluso a veces pareciendo que no ganamos por poco, la verdad es que el resultado de un juego está decidido casi instantáneamente después de que el jugador presiona JUGAR, ya que el generador de números al azar trabaja casi de forma instantánea, y se toman los resultados más recientes de este para el resultado del juego. Los desarrolladores de máquinas de slots deciden incorporar estas animaciones clásicas porque son icónicas en el mundo de las apuestas y, francamente, hacen que el juego se sienta como algo más emocionante que un simple ordenador calculando números de manera azarosa. Aunque tal vez resulte desesperanzador pensar que los resultados del juego son determinados por un código en la máquina, y que tal vez estos estén programados para no darles victorias a los jugadores, el hecho es que siempre existe una probabilidad de ganar pues si no, nadie usaría la máquina y el casino perdería a los jugadores. Sin embargo, sí podemos decir que estadísticamente los slots no favorecen a los jugadores si no a los casinos, y si se juega lo suficiente lo más probable es que se terminará perdiendo, sin importar la racha de suerte con la que se haya comenzado a jugar porque la Casa siempre gana. También se debe decir que no se puede esperar que todos los símbolos tengan la misma probabilidad, pues entonces los símbolos de bonos y comodines saldrían más frecuentemente de lo que deberían. La importancia de la tecnología Aunque ya sabíamos que las matemáticas y la computación se utilizaban para mejorar la vida cotidiana, tal vez no nos imaginábamos que jugaban un rol tan importante en los slots modernos (y en todos los juegos de azar en la actualidad, en realidad). Este es un indicativo importante de la importancia de la educación científica, técnica, informática y tecnológica para la sociedad, y razón por la cual resultan tan preocupantes las noticias sobre la ausencia de profesores capacitados de estas áreas en las aulas de los jóvenes españoles.

