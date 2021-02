Economía ¿Por qué tantos españoles juegan en los casinos online? miércoles 17 de febrero de 2021 , 05:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Muchos interesados en el mundo del juego y las apuestas podrán preguntarse de dónde se origina el inmenso éxito de los casinos en línea, cuyo vertiginoso crecimiento hemos podido apreciar en los últimos años de este milenio. Sí, es verdad que son más convenientes, accesibles, disponen de todo tipo de bonos de casino sin deposito para sus usuarios, entre muchas otras ventajas; está bien, tal vez estamos más cerca de la respuesta de lo que creemos. Pero muchos que no están familiarizados dudarán, y con razón, de qué tan valiosa o entretenida puede ser la experiencia del casino online y, esta duda será más grande aún si se compara con la experiencia de los casinos físicos tradicionales: con sus emociones, su peligro, sus promesas de millonarias victorias, su ilusión de lujos e indulgencias sinfín. Sin embargo, hay verdaderas ventajas que el juego online tiene sobre su contraparte presencial, pues por algo el número de jugadores de casino online creció en un 25%, como se reportó en el 2019. Analicemos algunas de ellas. Mayor accesibilidad y comodidad para el jugador La primera ventaja de los casinos online tiene más que ver con la naturaleza inherente de los medios electrónicos que de lo que los casinos online ofrecen por sí mismos. El jugador podrá acceder al casino online de su preferencia cuando más le plazca, pues estos por lo general están disponibles las 24 horas completas de los 365 días del año, en la comodidad su ordenador o teléfono móvil. Los jugadores virtuales no se preocupan por traslados en coche ni el tráfico, por horarios de cierre y apertura, mucho menos por estrictos códigos de vestimenta. En el casino online, la comodidad del jugador es la prioridad. Es una situación similar a la de los servicios virtuales de streaming que desplazaron hasta cierto punto a los cines. Inmensa variedad de juegos Algo que caracteriza a los casinos en línea es que en general disponen de una gran variedad de juegos que no siempre están disponibles en los casinos físicos. Por supuesto, con seguridad se encuentran los clásicos del blackjack, el poker, la ruleta y distintas variaciones interesantes de estos juegos clave. Pero el gran protagonista de los casinos en línea son las máquinas tragaperras, que gozan de una variedad asombrosa y lucen cientos de estilos, temáticas y animaciones distintas. Cuando se trata de los casinos en línea, cada jugador es capaz de encontrar ese juego que es su favorito. Se encontrará al menos uno para todos los gustos. Diversidad de métodos de pago Los casinos en línea siempre buscan adaptarse a las necesidades y particularidades de cada uno de sus clientes, razón por la cual en sus portales se podrá encontrar una amplia gama de métodos electrónicos de pago. Por supuesto que es posible pagar con tarjetas de crédito, pero además algunos casinos en línea se aceptan pagos de medios más innovadores, como aquellos pagos que se realizan desde billeteras totalmente electrónicas. Bonos exclusivos para los jugadores Los casinos online son famosos por sus ofertas de bonos de juego sin depósitos o, en otras palabras, bonos que permitirán a los usuarios jugar y ganar sin necesidad de ingresar su dinero. Los bonos sin depósito de los casinos online posibilitan el juego sin ingresos ya que regalan saldo de juego e incluso tiradas gratis simplemente por la creación de una cuenta nueva. Lo más llamativo de estos obsequios es que las victorias que puedan generarse de sus juegos sin costos representarán ganancias reales para los jugadores victoriosos. Los tipos de bonos sin depósito más comunes que encontraremos en los casinos en línea son los bonos de 10 euros gratis sin depósito, los bonos de 5 euros gratis sin depósito y los giros gratis o free spins que permitan jugar a las tragaperras y a la ruleta sin el temor de perder el dinero de la apuesta. Pero la seguridad primero… siempre Sin embargo, los lectores deben tener cuidado por no dejarse embelesar tan fácilmente por las promesas de los casinos en línea. Como estos requieren de información personal delicada, como nombres completos, direcciones de correo electrónico y menudo tarjetas de crédito, suelen encontrarse en la web páginas fraudulentas de casinos online que solo existen para robar la información de los usuarios. Este fenómeno se llama Phishing, que es cuando los estafadores se hacen pasar por otras personas, empresas o servicios online para engañar a sus víctimas y adueñarse de su información personal. Recomendamos solo acceder a casinos en línea confiables que hayan encontrado en comparadores de casinos online, además de hacer caso de las pautas esenciales de ciberseguridad para proteger su negocio e información privada. Porque se puede jugar, pero la seguridad, salud y responsabilidad deben ir de la mano con estas actividades. 