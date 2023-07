Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Los ‘Study Abroad’ de la UAL ofertan este verano siete cursos para 131 estudiantes de cuatro continentes

martes 04 de julio de 2023 , 16:22h

El programa ‘Study Abroad’ alcanza su novena edición este verano de 2023 para la Universidad de Almería, y la oferta se ha cerrado en un total de siete cursos cuyas temáticas vienen a ser una muestra de la consolidación alcanzada. En ese sentido, el vicerrector de Internacionalización, Julián Cuevas, ha explicado que “en gran medida en estos cursos hay una continuidad de temas de los años previos, una continuidad que la pandemia por la COVID19 se vio interrumpida, pero que hemos podido retomar y recuperar”.. Ha especificado que se trata de “cursos de emprendimiento, que concitan gran interés todos los años, de horticultura, turismo y microalgas, impartidos todos ellos por profesores que son referencia internacional y que de modo generoso comparten sus conocimientos con estudiantes de todo el mundo durante algunas semanas más tras el final del curso”.

En concreto, la oferta se ha conformado con dos que serán impartidos en español, ambos con una duración de cuatro semanas, y los otros cinco en inglés. En español, el primero es ‘Horticultura protegida sostenible: sistemas de cultivo sin suelo e hidroponía’. El segundo lleva por título ‘Turismo del Mediterráneo español: modelos sostenibles’. En cuanto a los que se cursarán en lengua inglesa, ‘Training in Microalgae-related Industrial Processes’ durará una semana, al igual que ‘Entrepreneurship: From Business Opportunity Generation to Opportunity Exploitation’. Con dos semanas de extensión se ha ofertado uno solo, el que lleva por título ‘Entrepreneurial Skills: Generating and Developing Business Opportunities’. A tres semanas se va el curso ‘International Business: Managerial, Entrepreneurial, and Marketing Skills Development’. Por último, con cuatro semanas está ‘Spanish Language and Culture: Basi, Independent and Proficient User’.

Hay matriculados un total de 131 estudiantes de cuatro continentes distintos. De Europa acudirán desde Alemania, Bélgica, Francia, Reino Unido, Portugal, Polonia y, Hungría, de África habrá estudiantes de Egipto, desde el continente asiático llegarán de Turquía, India, Arabia Saudí y Singapur, mientras que desde América habrá procedentes de Estados Unidos, Bolivia, Uruguay, Argentina, México y Chile. Serán por lo tanto 18 los países con representación en el campus de la UAL durante este mes de julio. El alojamiento de todos los estudiantes será la Residencia Cívitas y esta formación se llevará a cabo en colaboración con el Centro de Formación Continua de la UAL. Se va a contar con la participación de diversas empresas como son: Clisol Agro, Oro del Desierto, Aneccop, Ritec, NGS y IV Gama, para la oferta de actividades paralelas, que también contarán con una componente cultural con la ayuda del Museo de Arte doña Pakyta, los Refugios de la Guerra Civil, además de visitas a Punta Entinas Sabinar y otros espacios naturales.

En esa línea, se ha contemplado una completa programación de actividades cuya finalidad es la ‘socialización’ y que conllevará la promoción de la provincia. Así, se realizarán visitas al centro histórico de la ciudad de Almería, a La Alcazaba o Cabo de Gata, en la que se incluyen ruta en kayak, Las Salinas o el faro, y hasta una ruta gastronómica basada en las populares tapas de Almería. “Los cursos de Study Abroad se insertan dentro de la política de promoción de la UAL”, ha manifestado Cuevas, así como de la provincia en general, y “representan la continuación de la movilidad estudiantil, en este caso a demanda sobre temáticas en las que la UAL es referente internacional”. Representan, además, “una continuación de las políticas de internacionalización en casa, y de captación de estudiantes para movilidades entrantes de mayor duración”.

Para Julián Cuevas, la valoración de lo que aportan en ese sentido es “muy positiva”, ya que “la UAL tiene un considerable grado de internacionalización y una capacidad manifiesta para atraer estudiantes de todo el mundo, pero prolongar esta atracción e incrementar las cifras de movilidad, son, como ya he dicho, importantes”. Respecto al entorno, “Almería tiene indudable atractivo, no solo en verano, ya que estos cursos cada vez más se extienden todo el año, pero es bien cierto que la adecuada combinación de clases teóricas, prácticas y visitas, y un atractivo programa social y cultural, atraen a un número creciente de estudiantes durante el mes de julio, y eso representa, por qué no decirlo, unos ingresos para la propia provincia, que se prolongan en el tiempo por la labor de embajadores que los propios alumnos ejercen a su vuelta”.