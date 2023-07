Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Sucesos Muere un anciano al volcar su tractor en Huércal-Overa Ana Rodríguez x arodrigueznoticiasdealmeriacom/10/10/28 https://www.noticiasdealmeria.com Por martes 04 de julio de 2023 , 17:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Hombre de 78 años fallece al volcar su tractor en Huércal-Overa. Servicios de emergencia no pudieron salvar su vida. Causas del accidente desconocidas. Un hombre de 78 años ha perdido la vida este martes al volcar el tractor que conducía en una finca de su propiedad en el municipio almeriense de Huércal-Overa¹[1]. Según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía, el accidente se ha producido minutos antes de las nueve de la mañana, cuando el 061 ha solicitado la intervención de los bomberos para rescatar al conductor, que había quedado atrapado bajo el vehículo²[2]. Hasta el lugar del suceso se han desplazado efectivos del 061, de la Guardia Civil y de los bomberos del Levante, que han trabajado para liberar al hombre, pero no han podido hacer nada por salvar su vida³[3]. Los servicios sanitarios han confirmado el fallecimiento del anciano y han activado el protocolo judicial⁴[4]. Se desconocen las causas que han provocado el vuelco del tractor. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

