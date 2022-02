Capital Los talleres de los Centros de la Mujer se abren a personas sin recursos viernes 04 de febrero de 2022 , 18:16h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La empresa concesionaria de los cursos, ‘CoopFive Group’, y Cruz Roja firman un protocolo para becar a personas vulnerables, lo que para el alcalde supone “un paso más en la labor social de los centros” Los talleres de los Centros de la Mujer se abren a personas sin recursos Los talleres de los Centros de la Mujer de Almería se abren a personas sin recursos o en situación de extrema vulnerabilidad gracias al protocolo de actuación firmado entre la empresa concesionaria que gestiona los cursos, ‘CoopFive Group’, y Cruz Roja Almería. Un acuerdo que, según ha indicado el alcalde, Ramón Fernández-Pacheco, supone dar “un paso más en la labor social de estos centros, por los que pasan cada año miles de almerienses, y que sirven de puerta de formación y también de diversión para muchas mujeres, y también hombres, de Almería”. Tal y como ha explicado el presidente de Cruz Roja en Almería, Antonio Alastrué, este protocolo permitirá que “personas en extrema vulnerabilidad puedan hacer uso de los servicios que se imparten en los Centros de la mujer, bien con objetivos laborales o bien con el objetivo sociales”. Será el servicio de Familia de la ONG quien decida qué personas pueden beneficiarse de estas becas, que permitirán que, al menos, tres personas por centro, cursen los talleres de forma gratuita durante todo el año. Por su parte, el gerente de ‘CoopFive Group’, Francisco Miras, ha mostrado su satisfacción con “poder ayudar a gente necesitada a través de una entidad tan seria como es Cruz Roja”. Así, ha agradecido “la colaboración y la facilidad que siempre encontramos en el Ayuntamiento de Almería para realizar cualquier tipo de iniciativa”. Durante la firma de este protocolo, que ha tenido lugar en el Centro de la Mujer del barrio de Cortijo Grande, el primer edil, acompañado de la concejala de Familia, Igualdad y Participación Ciudadana, Paola Laynez, ha manifestado sentirse “muy orgulloso de la labor en favor de la igualdad que se hacen desde estas instalaciones”. Igualdad que -ha continuado– “tiene que llegar a todos los rincones y a todas las personas, sea cual sea su condición económica”. Es por ello que se ha mostrado convencido de que con esta iniciativa “damos un paso en firme” en ese sentido. Vuelta a la presencialidad Fernández-Pacheco ha aprovechado la visita al Centro de la Mujer de Cortijo Grande para saludar a algunas de las usuarias que ese momento se encontraban en clase en clase. Y es que, cabe recordar, que estas instalaciones han estado cerradas durante unos dos años a causa de la pandemia, y fue el pasado mes de octubre cuando se retomó la presencialidad en las instalaciones “gracias a la vacunación y a la responsabilidad de los ciudadanos”. Actualmente, son dos los Centros de la Mujer en Almería, el de calle Terriza y el de Cortijo Grande, pero tal y como ha indicado el alcalde, “el mes que viene se inaugurará el tercer centro”. Se refiere al que abrirá en el antiguo edificio de Protección Civil de Los Molinos, recientemente rehabilitado por el Consistorio. Desde diseño de moda hasta pilates En este trimestre los usuarios, mujeres y también hombres, pueden formarse en materia de informática, fotografía, ejercicio físico, cursos de costura, memoria, crecimiento personal, etcétera. Las inscripciones pueden formalizarse en cualquiera de los dos centros, el de la calle Terriza, 9 o el de Antonio Muñoz Zamora, 5 (Cortijo Grande), en horario de 8.30 horas a 13.30 horas, de lunes a viernes, y online, a través de la web www.mujeralmeria.es, hasta completar aforo. Cabe recordar que los Centros de la Mujer cuentan con Área Infantil, en horario de 16.30 a 21.30 horas, de lunes a viernes, para niños de entre 3 y 12 años, para facilitar que los padres y madres puedan realizar estos cursos. Requisito: darse de alta en cualquiera de los centros El único requisito para inscribirse en alguno de estos cursos es darse de alta en cualquiera de los dos centros. Para ello hay que cumplimentar una ficha, aportar una fotografía tipo carné, una fotocopia del DNI y ser mayor de 18 años. En la actualidad son 14.083 las personas con carné (tanto mujeres como hombres). Una cifra que se espera incrementar con la apertura del tercer Centro de la Mujer de Los Molinos. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.