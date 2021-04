Sociedad Ampliar LOS TELLS EN EL BLACKJACK: Vencer a la casa en su propio juego Escucha la noticia Para los aficionados más experimentados de apostar en casinos, y particularmente los jugadores expertos de cartas como el blackjack, estar atento a todas las acciones, sutilezas, gestos y el lenguaje corporal de los otros jugadores es un elemento clave que influye en como contar cartas en el blackjack. Muchos creen que la naturaleza de los casinos online les roba a estos jugadores veteranos la capacidad de penetrar en el mundo del lenguaje corporal, debido a la ausencia de presencialidad y visión de los jugadores. Afortunadamente, muchos casinos online presentan muchos juegos en modalidad en vivo, como el blackjack, lo que ayuda a los jugadores a practicar las diferentes técnicas de conteo de cartas, sin temor a ser descubiertos y sin tener que salir de su casa y, además, pudiendo realizar igual un análisis de los tells del crupier. Definiendo los tells y los casinos en vivo Para entender de qué hablamos, hay que saber primeramente qué son los tells: son todos estos gestos y señas involuntarios que delatan, con más o menos precisión, la mano de un jugador contrario. O, en otras palabras, es todo aquello que surge cuando un jugador pierde la “cara de póker” que sus contrincantes son capaces de leer como un libro abierto. Los tells son protagonistas en el póker, pero su posición en el blackjack se debate un poco más. En el caso del juego de los 21 puntos, todos los jugadores cuentan contra una solo, el crupier, y este tiene menos acciones posibles que puedan delatarlo. Aun así, muchos jugadores creen y afirman que podemos mejorar nuestras posibilidades de ganar si vemos con detenimiento al crupier. Aunque ver al crupier no era posible en los juegos tradicionales de blackjack online, la llegada de la modalidad de los casinos en vivo ha abierto muchas puertas. El casino en vivo es la novedosa modalidad que permite a los jugadores de casinos online jugar con un crupier real que reparte cartas reales, todo esto transmitido mediante un video en stream de la plataforma del casino online. Además de brindarles a los usuarios una experiencia cada vez más fidedigna al jugar y apostar casinos reales, el casino en vivo les permite a los jugadores más sagaces y observadores intentar sacarle algo de información a todas las acciones del crupier. Esta nueva modalidad de juego sirve para recordarnos lo innovadora que puede ser la utilización de nuevas tecnologías y el internet al integrarse con servicios ya existentes que previamente no eran digitales, siendo otro interesante, el ejemplo los servicios online ofrecidos por El Archivo Municipal y la red de Bibliotecas Municipales del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería. Cuáles son los tells más comunes del blackjack Aquellos que defienden el aprovecha cualquier medio disponible para el jugador y que son creyentes en el valor de los tells del crupier dentro del blackjack han señalado dos tells importantes que todos deberíamos al menos considerar a la hora de jugar: Tiempo de observación de las cartas: Esta consiste en que los crupieres ven las cartas en un incómodo ángulo para evitar que los jugadores puedan ver las cartas que tienen en su mano. Este tell depende en la dificultad de lectura de unas cartas sobre otras, siendo el 10 el número más fácil de leer por ser el único numerado con dos cifras, las cartas con figuras (J, Q y K) son muy fáciles de leer, por lo que podemos creer que si el crupier puede leer fácilmente sus cartas es porque tiene al menos una carta alta. Por otro lado, las cifras 2, 3, 4, 5, 6 son más difíciles de leer y, además, desde ciertos ángulos el 2, 5,3 y 8 pueden ser confundidos por lo que requerirán ser observados por un poco más de tiempo y con más detenimiento; se cree que si el crupier tarda un tiempo significativo probablemente tendrá un 2, 3, 4, 5 o 6. Distancia entre la mano del crupier y el zapato: Muchos jugadores de blackjack creen que los crupieres colocan su mano lejos del zapato cuando tienen una mano bajo y tienen que sacar cartas de él. ¿Pero funciona? No se puede afirmar que este es un procedimiento que funciona al 100%, pues dependerá mucho del crupier particular y los casinos online y físicos rotan constantemente a sus crupieres para que estos jueguen siempre en su mejor estado mental, sin estar cansados. Aunque vale la pena intentar, podría ser más valioso intentar sacar una ventaja con métodos un poco más conocidos por ser eficaces, como es el conteo de cartas que, como muchos sabemos y quedó inmortalizado en la película 21, con Kevin Spacey, permitió que unos estudiantes del MIT le ganaran millones de dólares a los casinos de Las Vegas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos)