Almería Los trabajadores de Verdiblanca pidien la dimisión de la junta directiva jueves 22 de julio de 2021 , 17:21h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los juzgados han dejado sin efecto las elecciones y asambleas generales convocadas por el actual presidente para seguir al frente de la organización





Trabajadores y socios de la Asociación Verdiblanca se han echado a la calle para hacer visible la petición de dimisión de la actual junta directiva en funciones, cuya elección ha sido dejada sin efecto por los juzgados de Almería ante las numerosas e importantes irregularidades que se cometieron en el proceso. La demanda que ha llevado a esta anulación ha sido presentada por la Asociación por la Libertad de Verdiblanca que ahora reclama la dimisión de los actuales miembros del órgano de gobierno “nombrar una gestora técnica supervisada por otras asociaciones de la discapacidad, convocatoria de asambleas legales, y empezar a reconstruir el destrozo que está haciendo la gestión de Antonio Sánchez de Amo, actual presidente en funciones”, afirma la portavoz del colectivo, Maria José López Sánchez.



López mantiene que “hemos hecho esto para devolverles la asociación a sus dueños, porque son sus derechos los que ha pisoteado Antonio Sánchez de Amo. Las consecuencias económicas de dos años ya sin presentar cuentas las va a sufrir todo el colectivo y mientras tanto la acción social ha disminuido hasta la nada”. El colectivo de trabajadores y socios mantiene que el inminente recurso que esperan a la decisión judicial de anular el proceso electoral inventado por Sánchez de Amo “es un gesto más de que lo único que le importa es él mismo, porque mientras tanto, su junta directiva estará en funciones y eso va a paralizar la Asociación. Así que la única lógica solución a esta situación es la dimisión”.



Los participantes en la protesta celebrada a las puertas de las oficinas de Vediblanca han recordado a los actuales miembros de la Junta Directiva en funciones que con su silencio y con su actitud de no dimitir en bloque “son cómplices de las acciones y decisiones de Antonio Sánchez de Amo, y no deben olvidar que la fiscalía ha abierto diligencias por tres delitos penales, en los que está el de administración desleal y esa administración sólo se sostiene porque ellos ayudan al actual presidente a mantenerla”, señalan.



“Los acosos sufridos, el no reconocer a nuestros representantes sindicales, bajarnos el sueldo a los de la lista negra y las agresiones a nuestra dignidad profesional son perfectamente asumibles si con ello conseguimos que este proyecto maravilloso siga vivo, porque lo necesitan las personas con discapacidad y porque lo necesita la sociedad”, afirma López Sánchez, portavoz de la Asociación por la Libertad de Verdiblanca. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.