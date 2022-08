Deportes Los XXII Juegos Itinerarios de Orientación llegarán al Parque del Andarax el 20 de agosto viernes 12 de agosto de 2022 , 13:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Con la colaboración del PMD, la escuela deportiva municipal Grupo Cóndor organiza la cita que se celebrará durante la Feria de Almería Las actividades deportivas serán durante la Feria de Almería, enmarcada del 19 al 27 de agosto, una semana llena de disfrute y compañerismo. Los amantes del deporte tendrán un amplio abanico para participar en las competiciones que organizan las diferentes escuelas deportivas municipales con la intención de contribuir a la conmemoración de las fiestas en honor a la Virgen del Mar por todo lo alto. Por su parte, los XXII Juegos Itinerarios de Orientación no fallan a su cita anual con la celebración de las fiestas y, durante una edición más, la escuela deportiva municipal de montañismo Grupo Cóndor ha organizado la cita que tomará el Parque del Andarax. Con el respaldo del Patronato Municipal de Deprotes, el 20 de agosto de 8:30 a 12:00 horas se llevará a cabo la competición que es apta para todas las edades, tanto en categoría masculina como femenina. Se trata de una actividad que no es competitiva y los participantes que se inscriban a esta jornada podrán hacerlo tanto en grupo como de manera individual. Para las inscripciones, la EDM Grupo Cóndor atenderá durante la misma jornada a todos los que lleguen en el horario establecido en el punto de recepción en el quiosco de música del Parque del Andarax. Las actividades siguen creciendo año tras año y el Patronato Municipal de Deportes aúna esfuerzos para que todas las escuelas puedan celebrar estos eventos donde la población no falla con el fin de seguir formándose personal y profesionalmente. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

