Deportes María Vázquez recibe a Tomás Zurano, deportista que visibilizará el TDAH y la epilepsia en la Transibérica viernes 12 de agosto de 2022 , 13:43h Escucha la noticia Recorrerá 3.600 kilómetros en una de las pruebas más duras para reclamar medios y eliminar el estigma social La alcaldesa de Almería en funciones, María Vázquez, ha recibido al deportista Tomás Zurano, almeriense de adopción que este 13 de agosto iniciará el reto de realizar la Transibérica, una prueba ciclista de 3.600 kilómetros en dos semanas, para visibilizar la el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y la epilepsia. Los objetivos de la iniciativa son ayudar a las personas que padecen estos trastornos, aumentar los medios para tratarlos y eliminar el estigma social. María Vázquez ha agradecido "el esfuerzo titánico de Tomás para luchar por una causa justa que cuenta con todo mi apoyo y por la que todos debemos sumar para seguir avanzando". Asimismo, ha querido desearle "la mejor de las suertes en una tarea ardua que contará con el aliento de todos los almerienses. El hecho de dar este paso tan importante ya es digno de reconocimiento", ha explicado. La prueba arranca este sábado en Bilbao y recorrerá más de 10 puntos repartidos por la Península Ibérica y los Pirineos. Es conocida como una de las competiciones internacionales más duras que el año pasado contó con la participación de 65 ciclistas, aunque solo algo más de la mitad pudieron superarla. Un saco de dormir y la bicicleta es todo lo que pueden llevar para competir.

