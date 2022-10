Es una información de noticiasdealmeria.com Provincia Ampliar Lucìa se convierte en participante de pleno derecho de la campaña locas ‘Bienvenidos a Gádor’ jueves 20 de octubre de 2022 , 11:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La pequeña y sus padres han sido recibidos por la alcaldesa Lourdes Ramos noticiasdealmería.com La pequeña Lucía es ya una participante de pleno derecho de la campaña local ‘Bienvenidos a Gádor’. Esta mañana, ella y sus jóvenes padres han sido recibidos por la alcaldesa, Lourdes Ramos, quien les ha hecho entrega del bonito regalo que reciben todas las integrantes de este original proyecto del Consistorio, en el que la primer edil conoce personalmente y obsequia a todos los recién nacidos en el municipio y a sus progenitores. Esta mañana, la gran protagonista ha sido Lucía, quien ha conocido su Ayuntamiento y ofrecido sus primeras angelicales sonrisas a la regidora. La pequeña nueva gadorense se ha mostrado alegre en su presentación como nuevo integrante de esta amena campaña, que premia la natalidad en la Villa. noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.