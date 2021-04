Capital Lucía Ibáñez gana el ‘Concurso de Selfies de Semana Santa’ jueves 15 de abril de 2021 , 17:38h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El concejal Carlos Sánchez desglosa los ganadores del certamen que ha tenido como fin dinamizar el comercio local



La tecnología, la devoción, la cultura y el comercio se han enlazado en el Concurso de Selfies de Semana Santa, que se enmarca en el programa de actividades organizadas desde el Área de Promoción, ante la imposibilidad de que las hermandades y cofradías salgan de procesión por la pandemia del Covid, con el fin de dinamizar la vida en el centro.



Esta mañana se han revelado los ganadores del concurso de selfies en una rueda de prensa dirigida por el concejal de Promoción, Carlos Sánchez. Los ganadores del concurso han sido los siguientes, la primera, y, por tanto, la ganadora, con cheque regalo para gastar en cualquiera de los comercios de la web www.almeriadomicilio.es de 100 euros, Lucía Ibáñez; en el segundo puesto, recibiendo un cheque regalo de 75 euros, Loli Valverde y en el tercer puesto, con un cheque regalo de 50 euros, ha sido Lola García.



El ‘Concurso de Selfies de Semana Santa’ consistía en hacerse un selfie delante de alguna de las fotografías de la exposición ‘La Otra Mirada’, la cual recoge la belleza de la Semana Santa a través de las espléndidas imágenes realizadas por la asociación de Fotógrafos Cofrades de Almería (FOCOAL), bajo la coordinación del Colectivo Desencuadre. Los selfies se subieron al Facebook de Enamorados de Almería, y los que han tenido más ‘Me Gusta’ han sido los ganadores.



Esta iniciativa, junto al concurso de escaparates entre los comercios, y las tres exposiciones con temática de Semana Santa, la de Andrés García Ibáñez en Doña Pakyta, la de Playmóbil en el CIP y la del Paseo, "han contribuido a poner en valor nuestra Semana Santa y a dinamizar el comercio y la hostelería, dentro de las medidas de prevención por el Covid", apostilla Carlos Sánchez.

