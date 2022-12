Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Luis Claverie y Juan Quirós ganan el ‘Costa de Almería’

sábado 17 de diciembre de 2022 , 20:13h

Luis Claverie, por primera vez en la historia, y Juan Quirós, en su caso por segunda vez consecutiva, han sido los grandes triunfadores del Costa del Almería Campeonato de España de Profesionales Senior y Súper Senior, que se ha celebrado con gran éxito en el recorrido de Aguilón Golf.

La entrega de premios ha contado con una mesa presidencial compuesta por Vicente Olmos, Árbitro de la prueba; Marco Martín, Presidente de Stirling & Martin Golf Design y de Aguilón Golf; Fernando Giménez, Vicepresidente Segundo y Diputado de Turismo de la Diputación Provincial de Almería; Pablo Mansilla, Presidente de la Real Federación Andaluza de Golf; Juan Pedro García, Alcalde del Ayuntamiento de Pulpí; y José Javier Serrano, Director Gerente de Aguilón Golf.

Fernando Giménez ha puesto en valor la importancia de perpetuar la presencia de esta competición impulsada por la Federación Española de Golf en la provincia: “Almería es el mejor destino de turismo deportivo y residencial del arco mediterráneo continental. Este campeonato muestra al mundo que, en pleno diciembre, se puede jugar al Golf bajo el sol en la provincia de Almería y con un clima único por su benevolencia”.

Del mismo modo, ha felicitado a los participantes por su altísimo nivel y por haber disfrutado de las bondades que ofrece la provincia de Almería para la práctica del Golf.

En sus respectivas palabras ción han sobresalido los agradecimientos a trabajadores y voluntarios y el deseo común de seguir contando con esta prueba de prestigio en Almería, mostrando al mundo la bondad de su clima en esta época del año y la calidad de sus diferentes campos de golf, en este caso Aguilón Golf.

Este Costa de Almería Campeonato de España de Profesionales Senior Masculino cuenta con el patrocinio principal de la Diputación Provincial de Almería a través del destino ‘Costa de Almería’, y de Loterías y Apuestas del Estado. Además, apoyan la celebración del torneo la Real Federación Española de Golf, la Real Federación Andaluza de Golf, Aguilón Golf y el Ayuntamiento de Pulpí.

La competición en profundidad

El tinerfeño Luis Claverie ha conseguido finalmente su primera victoria en un Campeonato de España, que ha contado con la decidida participación de la Diputación Provincial de Almería a través del destino ‘Costa de Almería’ y de Loterías y Apuestas del Estado.

Luis Claverie salió a la final compartiendo liderato con el cántabro José Manuel Carriles, igualdad que se mantuvo con el error mutuo en el hoyo 1. Pero fue la única licencia que se permitió el canario, que dio una gran muestra de mantener la serenidad en los malos momentos y se fue distanciando en la clasificación de forma paulatina pero constante.

Cinco birdies hasta el hoyo 16 fueron abriendo distancia con sus perseguidores, especialmente importante ante la insistencia de Carriles, que trataba de no perderle de vista, acabando con una victoria más cómoda en el resultado que en la realidad.

“La verdad es que he jugado muy bien, a pesar del error en el hoyo 1, que me hizo dudar por un momento, aunque me calmó el bogey de Carriles, que mantenía el empate”, dijo el nuevo campeón tras conseguir el título.

Luego, un magnífico juego de drive y un aceptable rendimiento sobre el green acabaron por decidir una victoria que le llena de ilusión porque “es la primera en un Campeonato de España, que he rozado varias veces en la categoría absoluta pero nunca he podido conseguir”.

José Manuel Carriles se esforzó, pero no pudo abordar el sólido juego de Luis Claverie. “Quizá la clave estuvo al comienzo de los últimos nueve, en los que tenía que haber sido un poco más valiente. Pero no se dio y, en el 12, se juntaron su birdie y mi bogey y allí prácticamente se sentenció la diferencia”, relató el subcampeón.

Luego, el cántabro afincado en Levante siguió porfiando para, al menos, no perder el segundo puesto “porque es mejor ser segundo solo que compartido” y logró dos birdies decisivos en el 14 y 16. En el 18 no quiso forzar y se conformaba desde el tee con hacer el par 5. “Si no le había podido arrebatar ningún golpe en los hoyos anteriores, no le iba a recortar tres en el último hoyo”, reconocía el único jugador que ha firmado las tres tarjetas bajo par.

La final tuvo otros dos protagonistas principales, especialmente el madrileño Santiago Luna, que logró acabar tercero con su mejor vuelta en la prueba, 67 golpes que le hacían acabar satisfecho: “Mi juego seguramente ha sido mejor que el resultado, pero me voy contento, con buenas sensaciones. Hacía tiempo que no terminaba en estas posiciones y eso se echa de menos, pero es lo que hay…”.

Luna fue la cara de la final con siete birdies en su tarjeta, todo lo contrario que lo sucedido al malagueño Víctor Casado, que salió a la final a tres golpes del mejor resultado, empatado con Carlos Balmaseda.

Ambos, grandes protagonistas de la final el año pasado, tuvieron una recta final con más sombras que luces: Balmaseda se dejó tres golpes en los primeros nueve y, aunque remontó en la segunda parte con cuatro birdies, no pudo acabar mejor que cuarto, cerrando el grupo de jugadores bajo par en el torneo.

Casado, por su parte, seguía porfiando por los primeros nueve con disputar el título si le daban oportunidad (tres birdies del 7 al 9), pero cuando esa posibilidad se esfumó parece que entró en desconcentración y tres bogeys en los segundos nueve, especialmente decisivos en el 17 y 18, acabaron por hacerle descender a compartir el cuarto puesto final.

Cinco vueltas bajo el par 71 de Aguilón Golf se firmaron en la final, a cargo del campeón, Claverie; el segundo, Carriles; Luna, tercero; Balmaseda, cuarto, y Rafael Benítez, que cerraba el top-10.

Además, diez resultados igualando el par completaron la jornada: Miguel Angel Martín y Carlos Suneson (empatados quintos), José Antonio Balcones, octavo al final, y José Antonio Sagardoy, que ascendió diez puestos en la clasificación final.

Juan Quirós, imparable en categoría Súper Senior

Juan Quirós plasmó en la jornada final un dominio abrumador en la categoría Súper Senior para mayores de 65 años. Ganador de la pasada edición, el gaditano revalidó su título “jugando de escándalo. Así jugué la semana pasada y así he jugado ésta”.

Los comentarios de los jugadores, halagadores para el campeón, significaban que “juega en otra liga”, a lo que el gaditano respondía con razón: “claro, he ganado y todos dicen que era lo esperado, pero si no gano los comentarios hubiesen sido negativos. Y la verdad es que con ser favorito no se gana; se gana jugando bien, y yo lo he hecho”, sentenciaba.

Juan Quirós ha completado el torneo con tres vueltas bajo par, inalcanzables para el resto. Lo cierto es que el gaditano, además de jugar muy bien (seis birdies, tres consecutivos para acabar el torneo), ha disfrutado de una final cómoda, porque quien más le podía apretar, José Dávila, no pudo culminar sus aspiraciones: tuvo dos súbitos ataques de “yips” que le bloquearon el movimiento y en el 5 le costó un doble bogey y en el 13 un 10 con tres bolas fuera de límites que sentenciaron su vuelta.

Solo una vuelta bajo par más se ha firmado en la final, a cargo del gallego José Antonio Salgado, que ha logrado ascender hasta la segunda plaza de forma muy meritoria con un buen 70 después de firmar cinco birdies, su mejor vuelta en el torneo.

Emilio Rodríguez, con su segunda tarjeta al par, ha terminado tercero en Aguilón Golf, a pesar de comenzar con dos sobre par en el hoyo 4. Luego enmendó el resultado y acabó con un birdie en el 18 que le enviaba al tercer escalón del podio.

Una entrega de premios repleta de reconocimientos