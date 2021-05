Deportes Luis Fernández León, medalla de plata en 400 metros en el Campeonato de España Sub20 de Clubes martes 25 de mayo de 2021 , 09:23h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia Forma parte de la escuela deportiva municipal Atletas de Almería y la competición se celebró en Estadio Vallehermoso de Madrid



El atletismo está cosechando grandes éxitos gracias al trabajo de las escuelas deportivas municipales, técnicos y entrenadores. El último éxito ha sido para Luis Fernández León, de sólo 18 años, que se ha proclamado subcampeón de España en el Campeonato de Clubes sub20 en los 400 metros lisos con una marca de 48”67. Este resultado es la cuarta de España sub 20 y la cuarta de Andalucía a nivel absoluto.



Luis Fernández León forma parte de la escuela deportiva municipal Atletas de Almería desde los 10 años, bajo las órdenes del entrenador Antonio Zarauz Sancho, trabajando muy duro y ahora empiezan a salir los resultados. La competición se ha celebrado en el Estadio Vallehermoso de Madrid.



Según explica Antonio Zarauz, “situado en la calle 5, el pasado 22 de mayo, salió con toda su intensidad sabedor de su gran estado de forma, hasta ser superado en la ría por el gran favorito, como estaba previsto. A partir de ahí apretó los dientes y luchó como nunca para conservar la magnífica segunda plaza y realizar su récord personal”.



En la competición se ha inscrito bajo el paraguas de uno de los mejores clubes de España, Playas de Castellón, lo que le permitía participar en esta competición y con este club también compitió en el relevo 4 x 400 m, realizando una magnífica remontada que le sirvió para conseguir con sus compañeros la medalla de oro.



Ahora el próximo reto es el Campeonato de Andalucía Absoluto, donde participará en 400 metros vallas, donde, según su entrenador, es aún mejor, con el objetivo de renovar la medalla de oro y lograr una marca de 52”50, que le permita acudir este verano al Campeonato Europeo Sub20. Por tanto, Luis Fernández León es un atleta almeriense con un futuro espectacular. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

