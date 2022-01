Luis Rogelio Rodríguez afirma que la situación entre Ucrania y Rusia es “muy preocupante”



El vicepresidente de la Comisión de Defensa del Senado y miembro de la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, Luis Rogelio Rodríguez, ha participado en una reunión que la OTAN ha celebrado en su sede oficial en Bruselas, con diputados de Ucrania, en la que se ha analizado la situación prebélica que estamos contemplando en la frontera entre Ucrania y Rusia que no sólo afecta a los países del Este, sino también al resto de Europa y Estados Unidos.

Rodríguez-Comendador ha recordado como desde hace ya años, Rusia ha usado su poderío militar en contra de sus vecinos y ha violado el Derecho Internacional, sin sufrir por ello graves consecuencias.

Además, ha explicado que las declaraciones del Ministro de Exteriores ruso sobre la no intencionalidad de agresión a Ucrania se desmienten por sí mismas cuando alrededor de 100.000 soldados con armamento de última generación, material móvil, carros de combate, vehículos blindados, con apoyo aéreo, etc., se posicionan muy cerca de la frontera de Ucrania.

Por su parte, continúa explicando el senador del PP, Ucrania tiene unas fuerzas armadas de alrededor de 1.200.000 hombres pero sin duda alguna en tecnología y material están muy por debajo de las rusas.

“En estos momentos ningún país, ni servicio secreto occidental, puede decir a ciencia cierta lo que va a pasar en las próximas semanas. En todo el siglo XX ninguna democracia entró en guerra contra otra democracia. Sólo las tiranías y los regímenes totalitarios han entrado en guerra contra las democracias. La postura de la OTAN no es en absoluto sencilla pero tiene que salvaguardar sus fronteras. Rusia no tiene derecho a vetar las decisiones de cualquier país en pleno uso de su autonomía, libertad e independencia decide o no unirse a cualquier organización de Estados, ya sea, para el libre comercio o la defensa de su territorio. Rusia no es quien para decidir qué países soberanos se incorporan o no a la OTAN, eso no es propio de países democráticos. Pero está claro que Rusia no puede considerarse un país democrático desde el punto de vista de Occidente”, ha manifestado.

Rodríguez-Comendador afirma que Rusia tiene intención de desestabilizar a la OTAN y dividir la alianza y su cohesión, pero el territorio y la seguridad de la OTAN es indivisible, y la estabilidad de Europa depende de esa indivisibilidad de la alianza.

“La situación realmente es muy preocupante y sólo Putin sabe qué puede pasar. Lógicamente el punto de vista ruso difiere sobre manera de la visión occidental. Pero para hablar desde la óptica rusa ya está Putin. Debemos continuar dialogando, pero sin olvidar los gestos”, concluye.