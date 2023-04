Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Manuel Cortés: "Hemos conseguido que Adra mire al mar y al puerto"

sábado 29 de abril de 2023 , 05:00h

Manuel Cortés, el actual alcalde de Adra por el Partido Popular, se presenta a la reelección. Destaca que la gestión de la pandemia ha sido complicada y ha afectado a la planificación del Ayuntamiento. Sin embargo, se han enfocado en ayudar a las personas mayores y apoyar a los sectores económicos más perjudicados. También se han realizado diversas actuaciones para mejorar los barrios y la sostenibilidad de la ciudad. En el futuro, tienen grandes proyectos que quedaron pendientes y cuentan con la colaboración de otras administraciones.

Manuel Cortés es el alcalde de Adra por el Partido Popular y se presenta a la reelección. Como el resto de cargos públicos, estos últimos cuatro años han venido muy marcados por la gestión de la pandemia, y obviamente recuerda en esta entrevista lo complicado que ha sido todo.

"Obviamente te cambia totalmente" la planificación, destaca el alcalde, cuando recuerda la llegada del Covid19, y se refiere a que "eso cambia la vida de las personas y, por supuesto, de la administración", porque "en este caso todo lo proyectado también cambia".

Ante eso, la gestión se ha enfocado en "estar al lado de las personas, sobre todo de las personas mayores, tratando de mejorar su vida, ayudarles y poner nuestro granito de arena. Creo honestamente que desde Servicios Sociales, especialmente del Ayuntamiento, se han podido hacer muchas cosas en favor de esas familias, sobre todo las más necesitadas". Por otro lado, los esfuerzos se han dirigido a apoyar a los sectores económicos más perjudicados, como el comercio y la restauración.

Esos esfuerzos han dado sus frutos, según el alcalde porque "se percibe claramente que están recuperados" tanto los distintos sectores afectados por las consecuencias del confinamiento, y añade que "el comercio sigue pujante, y la restauración también", si bien "a alguno le estará costando más trabajo que a otros".

Todo esto no ha impedido que se hagan otras cosas, y ahí el alcalde detalla un rosario de actuaciones para generar los llamados "rincones con encanto" en todas las barriadas, "con actuaciones importantes como en la Plaza de Andalucía, la Plaza de la Virgen del Carmen o la Plaza de Santa Rita, o el recorrido de San Marcos. Es decir, hemos ido haciendo hincapié en que todos los barrios son exactamente iguales, que no solamente es Adra el núcleo urbano central unido al puerto, sino que todos los barrios tienen el mismo derecho a ser el mejor sitio, el mejor lugar donde vivir". Y resume el objetivo de "que cada una de las personas que viva allí se sienta no solamente orgullosa, sino con ganas de seguir viviendo ahí y orgullosa de su barrio".

En sostenibilidad destaca "más de 4 km de carril-bici que une todas las barriadas de la zona de Levante de nuestra ciudad, desde La Higuera hasta La Curva, Puente del Río y hasta Adra", y por otro lado el reclamo turístico que supone el Muelle Gourmet del Puerto "donde ya se ha conseguido, por fin, que Adra sea una ciudad que mira al mar, que mira el puerto".

Por el camino se quedó la iniciativa denominada Kilómetro 0, destinada a potenciar los productos producidos en Adra, del mar y del campo, uniendo de nuevo los distintos sectores económicos de la ciudad.

(El texto está correctamente escrito)

Pero se han hecho más cosas, recuerda Manuel Cortés, como el arreglo de más de 12 km de caminos rurales. Se han mejorado más de 50 calles con adoquinado, asfaltado y mejora de infraestructura. Además, se ha hecho la limpieza íntegra del río de Adra, algo que era una reivindicación histórica de todos los abderitanos.

Añade también la ayuda familiar "que ahora mismo llega al doble de familias", lo que se une a que "se han hecho nuevos parques infantiles, se han renovado 7 parques infantiles y se han hecho algunos como el de la barriada de la curva, que son referentes".

Pero eso es el pasado, y Cortés mira al futuro con "grandes proyectos, proyectos ilusionantes y muy buenas ideas", pero se las reserva para el futuro programa electoral. Aunque sí pone sobre la mesa el objetivo de hacer cosas que quedaron pendientes, como por ejemplo: la renovación integral del Centro Cultural de Adra; se puede hablar de ese centro de interpretación de la agricultura en el Molino del Lugar; esa sala TIC de coworking que se está terminando de realizar también en el Molino del Lugar; ese sendero azul que son 4 km de sendero litoral que culmina en una pasarela de 415 metros desde la barriada de La Caracola en adelante, casi hasta llegar a la barriada del Lance de la Virgen; la renovación integral de la Rambla de las Cruces; y ahora mismo el Parque de la Isla, un parque referente para nosotros que está en el puerto y que va a ser totalmente renovado. Y sigue con el punto limpio que se está realizando entre la barriada de Puente de Reyes y La Curva, importante también para esa línea de sostenibilidad.

Todo esto no sería posible sin la colaboración de otras administraciones, y Cortés tiene claro que el cambio "radical" que ha supuesto el gobierno de Juanma Moreno en la Junta de Andalucía, a lo que se une que una abderitana, Carmen Crespo, sea consejera. Pero no es solo colaboración en temas de agricultura, pesca o turismo, también han notado mejoras en las inversiones para la mejora de los centros escolares. Lo mismo sucede con la Diputación Provincial, implicada en otros proyectos de la ciudad, y también destaca que hayan sido atendidos por parte del Gobierno central en las propuestas que han presentado para distintas iniciativas.

En los últimos cuatro años, el único concejal de Ciudadanos fue decisivo para la investidura de Cortés, se integró en el equipo de gobierno y se destaca su "lealtad haber sido "un concejal más". Se augura que en el futuro seguirá a Adra" y siendo un valor importante para el Ayuntamiento de Adra.