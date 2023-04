Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Deportes Ampliar Aprobado el nombre de Ambrosio Sánchez para el Complejo Deportivo de Costacabana viernes 28 de abril de 2023 , 17:30h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El Pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado, por unanimidad, que el nuevo Complejo Deportivo de Costacabana que se va a construir en este barrio pase a denominarse Complejo Deportivo Municipal ‘Ambrosio Sánchez’. Un reconocimiento con el que el Consistorio y la ciudad de Almería quieren “honrar” la destacada trayectoria profesional de este carismático periodista deportivo, fallecido el pasado 18 de marzo, y su aportación al deporte almeriense, como ha explicado el concejal de Deportes, Juan José Segura. Segura ha recordado a Ambrosio Sánchez el tratamiento que siempre hizo de las noticias del deporte “con el cariño de un niño y la rigurosidad de un gran profesional. Un hombre cariñoso, amable, respetuoso, una gran persona y un gran amante del deporte, que vivió como nadie”, ha recordado el concejal de Deportes. “Si alguien merece un reconocimiento así es Ambrosio”, recalcaba el edil popular, reconociendo en su trabajo y trayectoria “siempre visibilizar al deporte minoritario y de cantera, disciplinas que tendrán cabida en el nuevo complejo de Costacabana, “buque insignia que será del Patronato Municipal de Deportes y de esta ciudad”. Un “merecido” reconocimiento, como así ha reconocido la alcaldesa de Almería, al término del Pleno, que viene a unirse a la concesión que a Ambrosio Sánchez se hizo por parte del Ayuntamiento, en 2013, del Escudo de Oro de la Ciudad. Su trayectoria humana y profesional fue más recientemente reconocida por la Diputación Provincial de Almería concediéndole, en su caso en septiembre del año pasado, el Escudo de Oro de la institución provincial por su trayectoria. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

