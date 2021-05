Almería Manuel de la Fuente recibe al nuevo presidente de la Audiencia provincial lunes 10 de mayo de 2021 , 18:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia En la reunión, celebrada esta mañana, se han abordado, entre otros asuntos, las necesidades de los órganos judiciales en la provincia



El subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente, ha recibido hoy al nuevo presidente de la Audiencia provincial, el magistrado Luis Miguel Columna, con motivo de su reciente nombramiento para dicho cargo por el Consejo General del Poder Judicial. De la Fuente ha agradecido a Columna su visita y le ha deseado “lo mejor” en su nuevo destino judicial.



En dicha reunión, celebrada esta mañana en la Subdelegación, ambos han abordado distintos asuntos relacionados con los cometidos de las instituciones que presiden, entre ellos las necesidades de los órganos judiciales en la provincia, así como la necesidad de la ampliación de algunos de ellos.



Igualmente, se ha puesto en común la preocupación por la lucha de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado contra los nuevos delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, especialmente con los cultivos indoor de marihuana en Almería. Asimismo, han tratado aspectos relacionados con los procedimientos en materia de inmigración irregular.



Ambos se han comprometido, además de la colaboración institucional necesaria, a mantener un contacto fluido en aquellos asuntos que redunden en beneficio de la ciudadanía.

