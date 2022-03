Almería 8 DE MARZO Manuel de la Fuente: “La lucha feminista nos ha convertido en un país más digno, decente y libre” martes 08 de marzo de 2022 , 15:05h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Reconoce que “que queda mucho por hacer y muchas barreras por derribar”, por lo que aboga por “alzar la voz y continuar la lucha por la igualdad” El subdelegado del Gobierno de España en Almería, Manuel de la Fuente, ha presidido hoy en la Subdelegación el acto de celebración del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, con la lectura de la declaración institucional por el 8M. En el mismo, ha estado acompañado por casi un centenar de personas, entre ellos los representantes de todas las instituciones públicas. La lectura de la declaración institucional ha sido compartida entre De la Fuente y tres empleadas públicas de la Subdelegación: María de la Cueva Molina, Mari Luz Martínez y Esther Vílchez, que han defendido “una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres desde la firme convicción de que es una cuestión de justicia y de garantía de bienestar”. El subdelegado ha subrayado que “este 8 de marzo celebramos todos y cada uno de los logros y aportaciones que el feminismo ha hecho a la causa de la verdadera democracia y de la verdadera justicia. Es una ola de igualdad que ha revolucionado España y también Andalucía y que nos ha situado como un país pionero en el mundo, que nos ha convertido en un país más digno, más decente y más libre”. Igualmente, el subdelegado del Gobierno en Almería ha tenido palabras para las mujeres de Ucrania “que se encuentran huyendo de la guerra, sufriendo bombardeos junto a sus familias o, también, luchando contra quienes invaden su país”. “A todas ellas les deseamos lo mejor y les mandamos desde aquí todo nuestro apoyo y nuestra fuerza”, ha señalado. Por otra parte, en el acto se ha recordado también que, en el último año, “el Gobierno ha legislado y aprobado importantes medidas con la igualdad como eje transversal de las políticas recogidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia”, cuyo objetivo es una recuperación justa para todos, “de ahí que tengamos claro que sus consecuencias no serán duraderas y sostenibles si no se cuenta con el talento, la inteligencia y la fuerza de toda la población, de los hombres y de las mujeres”. A ello ha sumado la aprobación de la reforma laboral, “que combate la precariedad del empleo de las mujeres, convirtiendo el contrato indefinido en la modalidad ordinaria de contratación, eliminando el contrato por obra y servicio y reduciendo de 24 a 18 meses el plazo máximo de encadenamiento de contratos”. “Se trata de una buena reforma para todos, pero lo es especialmente para las mujeres de nuestro país porque ellas triplican a los hombres en el número de contratos a tiempo parcial”. Las cifras económicas del tercer trimestre de 2021 reflejaron que más de dos millones de mujeres trabajaron en nuestro país a tiempo parcial, frente a 688.800 hombres. En la defensa de la igualdad y contra la violencia machista, también hay que señalar la renovación, en noviembre del año pasado, del Pacto de Estado contra la Violencia Machista, dotándolo de mayor cuantía económica. Por otra parte, hoy el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva entre Hombres y Mujeres 2022/2025 y el Senado, la Proposición de Ley Orgánica de Mejora de la Protección de las Personas Huérfanas Víctimas de Violencia de Género. Sin embargo, a pesar de todos los avances y las medidas adoptadas, “debemos seguir dando pasos firmes hasta alcanzar una sociedad donde todas las mujeres puedan vivir libres y sin miedo” y, para ello, “no podemos bajar la guardia ni un instante”, ha señalado De la Fuente en el acto de conmemoración del Día Internacional de las Mujeres. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

