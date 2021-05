Marco Di Maggio brilla en el Apolo y Alejandro Aparicio cerrará este viernes el ciclo ‘Guitarra En Estado Puro’

jueves 27 de mayo de 2021

Escucha la noticia

La exitosa iniciativa del Área de Cultura tiene en el Museo de la Guitarra la última de sus cuatro convocatorias, con clínic y concierto





El Museo de la Guitarra ‘Antonio de Torres’ fue el escenario de la primera sesión, con Javier Maresca, de la segunda, con David Caro, y también lo será de la cuarta y última cita de ‘Guitarra En Estado Puro’, con Alejandro Aparicio, después de que Marco Di Maggio llenara la pasada semana el Teatro Apolo. Con su clínic y concierto, el guitarrista clásico almeriense rubricará así el cierre de la exitosa iniciativa organizada por el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, que ha contado por ‘entradas agotadas’ todas y cada una de las propuestas.



Alejandro Aparicio es un músico almeriense que ofrece desde varios años conciertos en ciclos y festivales de varios países europeos, toca como solista en diferentes orquestas y agrupaciones, e interpreta piezas de diferentes compositores, llegando a estrenar un concierto para guitarra y orquesta del que es dedicatario.



Ha grabado para el proyecto holandés Guitar Canon, que aglutina las cincuenta grandes piezas de la guitarra, y también para el ambicioso documental dedicado a Antonio de Torres, ‘La española, la de Torres’. Precisamente, varias de sus actuaciones las realiza con instrumentos del histórico guitarrero almeriense, al igual que la grabación de su único proyecto discográfico ‘Blue, colour for a life’, en el que la música se combina con imágenes y con poemas escritos por el propio guitarrista.



Su deseo de acercar la música a un público más amplio le lleva, entre otras cosas, a publicar en prensa una serie de artículos sobre grandes obras de la música.





El Apolo vibró con Di Maggio

Si Javier Maresca desarrolló su versatilidad y su capacidad rítmica y David Caro representó la variante del toque flamenco al ciclo, Marco Di Maggio ‘incendió’ el Teatro Apolo con una colección de ejercicios de estilo, pasando por el Rockabilly, Rock N’ Roll, Western Swing, Country, Blues, folk Americano, Honky Tonk… Un sinfín de géneros.



Acompañado para la ocasión por Héctor Quintero al contrabajo y Jesús López a la batería, además de varias canciones propias, personales y de la banda que compartió con su hermano, no faltaron versiones de otros clásicos como ‘Route 66’, temas de Elvis Presley, Gene Vincent, Buddy Holly, The Shadows o Everly Brothers.



No en vano, el italiano Marco Di Maggio ha sido reconocido por la prensa internacional como uno de los mejores guitarristas de Rock and Roll del mundo. Es el único artista italiano que ha sido nombrado como miembro de honor dentro del Official Rockabilly Hall Of Fame de Estados Unidos.