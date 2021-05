Capital Margarita Cobos defiende el compromiso del agro almeriense en el reciclaje de plásticos lunes 10 de mayo de 2021 , 20:15h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La concejala de Sostenibilidad Ambiental, Margarita Cobos, ha defendido una vez más el “compromiso” municipal con el campo y los agricultores almerienses, también en lo concerniente al reciclaje y tratamiento de residuos, refrendado en la adhesión del Ayuntamiento, a finales de 2020, al ‘Compromiso Blanco’ de la Consejería de Agricultura para controlar la recogida y reciclaje de plásticos en el campo, en lo que supone además una decidida apuesta por una economía circular efectiva en Almería junto al sector agroalimentario consiguiendo ser cada vez más sostenibles social y medioambientalmente a través de una adecuada gestión de los residuos plásticos que se generan en los invernaderos. En este sentido, ha lamentado el contenido de la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista, para regular el tratamiento de residuos agrícolas no orgánicos, obviando años de abandono del campo almeriense y en lo concerniente a la gestión de residuos o limpieza de ramblas por parte de la Junta, entonces gobernada por los socialistas. “Ahora sí nuestros agricultores tienen el amparo de la Junta en esta materia, que es quien tiene las competencias”, ha explicado, recordando que en los años de gestión socialista “no se han limpiado ramblas y si han entrado en ellas lo han hicieron de puntillas. Ahora la Junta, con el nuevo gobierno, invierte en limpieza de ramblas y cauces, más de un millón de euros”, citando como ejemplo la actuación llevada a cabo en Rambla Morales. Cobos ha puesto también el acento en las campañas de concienciación puestas en marcha en ese compromiso por el reciclaje de residuos en el campo almeriense, la última lanzada en el marco de la adhesión a ese acuerdo promovido desde la Junta bajo el nombre ‘Yo cultivo bajo plástico, yo reciclo plástico’, además de asesorar a los agricultores en la gestión y tratamiento de residuo. Por todo ello, la edil ha insistido en que una gestión medioambiental eficiente y eficaz, de la que tienen que participar los agricultores y administración, ayuda a mejorar la producción, la comercialización y contribuye también a la seguridad de las personas que viven en entornos rurales. Y ha abogado “no por premiar a quien no hace su tarea y obviar a quien sí cumple con su responsabilidad, como parece ustedes que quieren que se haga. La mayoría de agricultores separa y recicla correctamente todos sus residuos, y son una minoría quienes no lo hacen, lo que siempre supone un impacto negativo en el campo, en caminos rurales y en ramblas. Hoy, todos los agricultores pueden gestionar sus residuos. No solo pueden, sino que deben hacerlo. Es una obligación”, ha insistido. Por último, Cobos ha instando al grupo socialista a dirigirse al actual Gobierno de la Nación reclamando “un sistema de trazabilidad para los plásticos agrícolas en el sector que impida que haya agricultores irresponsables”. Un sistema que ha de elaborarse a nivel nacional, ha referido Cobos, insistiendo ante los socialistas para que “hagan llegar la petición al ministro Planas, para que actúe de manera urgente”, lamentando su falta de interés hacia un sector “referente en nuestro país. Pero si sus visitas no cubren en número ni los dedos de una mano, cómo lo va a saber”, ha censurado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.