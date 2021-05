Capital Ampliar Solo el PSOE no apoya una moción de Vox para mejorar la accesibilidad de las playas lunes 10 de mayo de 2021 , 20:19h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia En la sesión celebrada hoy en el pleno del Ayuntamiento se ha aprobado también por mayoría, y solo con la abstención del Grupo Municipal Socialista, la moción presentada por Vox para seguir mejorando y dotando las playas almerienses en materia de accesibilidad. En este sentido, el concejal responsable, Carlos Sánchez, ha defendido la labor municipal impulsando la accesibilidad a todas las playas de la capital, ampliando las zonas de sombra, renovando e incluyendo aseos adaptados en todos los módulos de aseo instalados en las playas, mejorando las pasarelas de acceso a las playas y dotando de material específico, caso de sillas anfibias, pediátricas o la disposición de muletas anfibias en todas las torres de salvamento. Sánchez ha recalcado el “compromiso” municipal de seguir avanzando en esta materia, recordando que la única playa con certificación de accesibilidad universal se encuentra en la capital, en El Palmeral, una certificación que no solo se va a renovar sino que el Ayuntamiento tiene intención “de extender a otras zonas, caso de la playa de Retamar”,, ha avanzado. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.