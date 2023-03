Síganos en Telegram: Gratis e inmediato Capital María del Mar Vázquez ExpOtaku en El Toyo sábado 25 de marzo de 2023 , 16:45h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La segunda edición de ExpOtaku congrega a más de 13.000 personas en el Palacio de Congresos, con una programación para todos los gustos y edades El Palacio de Congresos y Exposiciones Cabo de Gata-El Toyo acoge este fin de semana la mayor feria de anime, manga y cultura japonesa, ‘ExpOtaku’. En su segunda edición, la organización espera “superar las 13.000 personas que nos visitaron el año pasado” y asentarse como una de las actividades que más personas reúne de cuantas se celebran en la ciudad. La alcaldesa, María del Mar Vázquez, acompañada por el concejal de Promoción, Jesús Luque, ha visitado este sábado este evento. La regidora ha indicado que “estamos visitando la segunda edición de la ExpOtaku en Almería, a la cual animamos a que vengáis porque tiene muchos talleres, coreografías, cosplay, conferencias, videojuegos, gastronomía y un largo etcétera”. Es, sin duda, “una explosión de color, de luz y de diversión y os animo a todos a que vengáis a esta gran feria”. Por su parte, el promotor de la gira ExpOtaku, David Gaspar, ha asegurado que “nuestro objetivo es superar la cifra del año pasado. Este año hemos doblado los contenidos programados, las zonas temáticas y expositores”. En esta edición, además, “contamos con una ludoteca, separada de las zonas temáticas, y vamos a repartir hasta 5.000 euros en premios. Hemos dado un paso adelante, sin duda, en la organización con más de 130 actividades”. Gaspar ha concluido diciendo que “Almería, sin lugar a dudas, se merece un evento como este, con casi 90 expositores en 9 zonas temáticas ya que en otras zonas está muy implantada y Almería, sin duda, merecía este evento porque el público respondía favorablemente”. En total, son 6.000 metros cuadrados con 36 expositores comerciales y 57 expositores de artesanos. Esta gira ExpOtaku reúne cada año a más de 130.000 visitantes en sus nueve sedes. Más de 200 actividades se desarrollan durante todo el fin de semana para todos los públicos y todas las edades, contando con la colaboración de seis entidades de la provincia y de otros lugares. Además, la feria ha reunido a más de 500 acreditados y a quince invitados de gran relevancia. Este 2023, a los tradicionales concursos de cosplay se han unido los concursos de karaoke, kpop dance cover y hasta quince torneos de videojuegos con miles de euros en premios. Junto a ello, también hay actuaciones musicales, anime, artes marciales, bodas frikis, concursos, conferencias, juegos, talleres, simuladores, realidad virtual…y muchísimo más. “Este año, además, habrá un espacio para artesanos, ilustradores y jóvenes creadores que mostrarán trabajos con cristal, madera, confección de tejidos y merchandising. Invitados Para esta edición de ExpOtaku, la organización ha invitado a los tiktokers Aída, Armand Entreri, Sandruxs y Uchibros. También estará presente la cantande Hane y los creadores de contenido Lesciel y Satsuki. Igualmente participarán los youtubers ShenronZ & SAeNcSA. Del mismo modo, tomarán partida los cosplayers Tales of Lightning, Mina Starliart, Jackwise Cliwn y la ilustradora Shaun Elay. Horario Tras la inauguración del viernes, este sábado habrá actividades hasta las nueve de la noche. Mañana, domingo día 26, el horario será desde las diez de la mañana hasta las ocho de la tarde, cuando se clausurará el evento. Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

