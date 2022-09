Capital María Vázquez destaca la aportación de la mujer al sector inmobiliario viernes 09 de septiembre de 2022 , 20:24h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La alcaldesa acude a la presentación de la asociación AMPSI La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha destacado la aportación de las mujeres al desarrollo y crecimiento del sector inmobiliario en la presentación de la Asociación de Mujeres Profesionales del Sector Inmobiliario (AMPSI). La regidora ha puesto en valor el trabajo femenino como un factor clave para el avance de la sociedad y lo ha hecho en el inicio de la andadura del colectivo de profesionales en la ciudad. Vázquez ha señalado que “es muy importante que vengan a difundir su labor y fomenten la inversión y la generación de empleo”. Asimismo, ha subrayado que “todo lo que suponga crecimiento para nuestra ciudad será bueno para todos los almerienses y el Ayuntamiento seguirá apoyando todos los proyectos ilusionantes”. No obstante, ha hecho hincapié en que “quiero que se hable de lo bien que hacemos las cosas las mujeres, no porque seamos mujeres, sino porque hacemos las cosas bien”. La presidenta nacional de AMPSI, Ana Luengo, ha explicado que “somos una asociación que aglutinamos a 370 mujeres y estamos en todos los puntos de España, hemos venido a Almería porque estamos en proceso de crecimiento y expansión”. Además, ha afirmado que “consideramos que es una de las ciudades más bonitas de España y aspiramos a duplicar nuestro nivel de implantación, aunque somos el colectivo más importante de Europa en nuestro ámbito”. Por su parte, la presidenta regional, Marga Fernández, se ha mostrado “tremendamente orgullosa de que en mi tierra tengamos la presentación, queremos que las inmobiliarias se unan a nosotras porque mujeres e inmobiliarias juntas multiplicamos”. En este sentido, ha puesto el acento en que “más del 68 por ciento de las personas del sector somos mujeres”. AMPSI es un colectivo que nació allá por 2013 con el impulso de un grupo de mujeres que compartían su dedicación en el sector inmobiliario. En la actualidad tiene una amplia presencia en todo el territorio nacional y se encuentra en pleno proceso de expansión por otros puntos de Europa con el objetivo de profesionalizar a la mujer en su actividad personal y apoyarla en su vida personal. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

