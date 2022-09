Economía Martín alude al “papel clave” de graduados sociales para que las reformas del Gobierno se lleven a cabo jueves 22 de septiembre de 2022 , 21:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El subdelegado del Gobierno ha inaugurado hoy las XIX Jornadas de Trabajo y Seguridad Social organizadas por el Colegio de Graduados Sociales El subdelegado del Gobierno de España en Almería, José María Martín, ha señalado hoy que los graduados sociales tienen un “papel clave” para que las reformas del mercado de trabajo puestas en marcha por el Gobierno de España se lleven a cabo de forma “veloz y eficaz”. Igualmente, ha destacado su labor durante la pandemia, cuando tuvieron que afrontar un gran volumen de trabajo “por el gran número de ERTEs” y por la velocidad con la que se produjeron numerosos cambios normativos durante aquel periodo. En los peores momentos de la pandemia, Almería llegó a contar con casi 38.000 trabajadores en situación de expediente de regulación temporal de empleo. Martín ha realizado estas declaraciones en la inauguración de las XIX Jornadas de Trabajo y Seguridad Social organizadas por el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Almería. Los graduados sociales, ha dicho, sirvieron de “conexión” entre la Administración y el tejido empresarial “en unos momentos muy difíciles” y su labor fue “clave” para que las medidas públicas de salvaguarda puestas en marcha llegaran a muchas pequeñas y medianas empresas, autónomos y trabajadores, “permitiendo su supervivencia y el mantenimiento de cientos de miles de puestos de trabajo, con todo lo que ello significa socialmente”. De la misma forma, el subdelegado ha reconocido el “esfuerzo y dedicación” durante la pandemia de las trabajadoras y trabajadores de los organismos de la Administración General del Estado en la provincia con competencias socio-laborales, “quienes también tuvieron que hacer frente a una situación inédita, demostrando una gran capacidad de adaptación y sacrificio”. Martín se ha referido a los empleados públicos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), de la Tesorería General de la Seguridad Social, del Instituto Nacional de Seguridad Social o de la Inspección de Trabajo, que lograron que el escudo social del Gobierno, la protección de empresas y trabajadores ante la crisis sanitaria, social y económica provocada por la Covid-19, funcionara. “Hemos de sentirnos orgullosos”, ha dicho. Los graduados sociales tienen ahora nuevos retos que afrontar: principalmente, contribuir a la implementación “de forma veloz y eficaz” de las reformas que el Gobierno de España está adoptando para la modernización del sistema de relaciones laborales y de Seguridad Social, uno de los grandes retos de la legislatura. Entre ellas, el subdelegado se ha referido a la transformación del mercado laboral, “impulsando el trabajo decente y dejando atrás la temporalidad”; a la subida del salario mínimo interprofesional; a la modernización del sistema público de pensiones y su revalorización, que ha permitido reformar recientemente con el máximo consenso social el sistema de cotización de los trabajadores autónomos; al Ingreso Mínimo Vital, una de las políticas clave de protección social de la legislatura, regulado ya como ley y en continua mejora y adaptación continua o a la reciente reforma del Reglamento de Extranjería, una medida orientada a modernizar y mejorar el sistema migratorio español, contribuyendo a corregir los desajustes del mercado laboral español asociados a la escasez de mano de obra. “La sostenibilidad y eficacia de estas medidas requieren la participación de todos, siendo fundamental la labor de los graduados sociales, como expertos en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y puente fundamental de empresas y autónomos con la administración socio-laboral”, ha señalado José María Martín en la inauguración de las Jornadas, que se celebran durante hoy y mañana en Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

