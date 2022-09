Almería Ampliar Aurora Luque, Premio Nacional de Poesía 2022 jueves 22 de septiembre de 2022 , 18:18h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El jurado ha destacado su obra ‘Un número finito de veranos’ por su “alto calado lírico, emocionante, exigente, transparente, que sitúa la voz inconfundible de la autora como una de las grandes poetas de nuestro tiempo”

Aurora Luque ha sido galardonada con el Premio Nacional de Poesía, correspondiente al año 2022, por su obra ‘Un número finito de veranos’, a propuesta del jurado reunido hoy. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura y Deporte, está dotado con 20.000 euros. El jurado ha destacado su obra por su “alto calado lírico, emocionante, exigente, transparente, que sitúa la voz inconfundible de la autora como una de las grandes poetas de nuestro tiempo. Por ser un libro de los gozos: de la belleza, de la palabra, de lo sensual, de la vida en general. Un canto al Mediterráneo y al amor por la tradición griega, que mira el universo desde el pasado para comprender el presente, usando los recursos de la tradición y las formas de la Antigüedad para interpretar nuestros días. Un mosaico clásico que recuperamos en la actualidad y que nos traslada al pasado”. Biografía Aurora Luque (Almería, 1962). Poeta, narradora y traductora, se doctoró en Filología Clásica por la Universidad de Granada. En Málaga trabajó como profesora de griego, articulista, editora y gestora cultural, ocupando la dirección del Centro Generación del 27 entre 2008 y 2011. También creó y dirigió la colección de poesía Cuadernos de Trinacria y, junto a Jesús Aguado, la colección MaRemoto de poesía de otras culturas del CEDMA. En 2005 fundó la editorial Narila. Asimismo, ha formado parte del Consejo Asesor de la colección Puerta del Mar, también del CEDMA, así como del Consejo Rector del Instituto del Libro del Ayuntamiento de Málaga y del Consejo Social de la Universidad de Málaga. También forma parte del grupo de investigación Traducción, literatura y sociedad de la Universidad de Málaga. Ha publicado poemas en revistas como Barcarola, Turia, Clarín, Ficciones o Zurgai. En su obra poética destacan, entre otros títulos: ‘Gavieras’, con la que obtuvo el Premio Loewe en 2019, ‘Orinque’ (2017), ‘Haikus de Narila. Portuaria’ (2017), ‘Los limones absortos. Poemas mediterráneos’ (2016), con el que obtuvo el Premio Estado Crítico 2016, ‘Personal & político’ (2015), ‘Cuaderno de Flandes’ (2015), ‘La siesta de Epicuro’ (2008), que le valió el Premio Generación del 27, ‘Haikus de Narila’ (2005), ‘Camaradas de Ícaro’ (2003), ‘Transitoria’ (1998), que obtuvo el Premio Andalucía de la Crítica, y ‘Carpe noctem’ (1994). Además de los premios mencionados anteriormente, ha sido galardonada, entre otros, con el Premio Federico García Lorca de la Universidad de Granada 1982 por ‘Hiperiónida’, y con el Premio Fray Luis de León por ‘Camaradas de Ícaro’. Y, además, fue finalista del Premio Internacional de Poesía Ciudad de Melilla 1992, y en 2016 le fue otorgado el Premio El público de la Radiotelevisión Andaluza en la modalidad de Letras. Ha realizado traducciones de poesía francesa, latina y griega, antigua y moderna, como ‘Grecorromanas. Lírica superviviente de la Antigüedad clásica’ (2020); ‘Si no, el invierno. Fragmentos de Safo’, de A. Carson (2019); ‘Aquel vivir del mar. El mar en la poesía griega’ (2015); ‘Sonetos y elegías’, de Louise Labé (2011); ‘Poemas’, de Renée Vivien (2007); ‘Poemas y testimonios’, de Safo (2004); o ‘Los dados de Eros. Antología de poesía erótica griega’ (2000). Jurado El jurado, presidido por María José Gálvez Salvador, directora general del Libro y Fomento de la Lectura, y actuando como vicepresidente, Jesús González González, subdirector adjunto de la Subdirección General de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, ha estado formado por María Paz Battaner Arias, designada por la Real Academia Española; Gonzalo Navaza Blanco, por la Real Academia Gallega/Real Academia Galega; Leire Bilbao Barruetabeña, por la Real Academia de la Lengua Vasca/Euskaltzaindia; Josep Piera Rubio, por el Instituto de Estudios Catalanes/Institut d'Estudis Catalans; Artur Ahuir López, por la Academia Valenciana de la Lengua/Acadèmia Valenciana de la Llengua; Román Álvarez Rodríguez, por la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE); Francisco Javier Lostalé Alonso, por la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE); Juan José Lanz Rivera, por la Asociación Española de Críticos Literarios; Carmen Enríquez Medina, por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE); Esther Borrego Gutiérrez, por el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid; Àngels Gregori Parra, por el Ministerio de Cultura y Deporte y Miren Agurtzane Meabe Plaza, autora galardonada en la convocatoria de 2021. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.