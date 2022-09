Provincia Martín visita el dispositivo de seguridad del Cristo de la Luz viernes 16 de septiembre de 2022 , 19:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Más de 70 efectivos de la Guardia Civil velarán por la seguridad de los cientos de peregrinos que transitarán este fin de semana por la A-358, entre la barriada ejidense de Pampanico y Dalías El subdelegado del Gobierno, José María Martín, ha visitado el dispositivo de seguridad desplegado por la Guardia Civil para garantizar la seguridad de los cientos de peregrinos que realizarán la subida al Cristo de la Luz de Dalías a lo largo de este fin de semana y hasta el próximo domingo, día grande de las fiestas. Martín ha realizado la visita acompañado del coronel Jorge Montero Llácer, jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería. El dispositivo de seguridad estará integrado por más de 70 agentes, que guiarán el recorrido de los peatones a lo largo de la carretera A-358, en el tramo comprendido entre la barriada ejidense de Pampanico y la localidad de Dalías. En el dispositivo también participan Policía Local y Protección Civil de El Ejido, 112, Cruz Roja, Bomberos del Poniente, así como la Jefatura provincial de Tráfico. El recorrido se ha delimitado con conos y otras medidas de balizamiento para que los peregrinos circulen únicamente por el arcén habilitado en la calzada. Por su parte agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil vigilarán y controlarán el tráfico para garantizar la seguridad vial tanto de los usuarios como de los peregrinos. Igualmente, se ha habilitado el acceso a un tramo del trazado antiguo de A-358 que deberá utilizarse obligatoriamente por los peregrinos. “Sé que son muchos los vecinos que van a hacer esta peregrinación y solo pido que tengan precaución, que hagan caso a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, tanto a la Guardia Civil como a la Policía Local y que sigan las recomendaciones de Protección Civil. Por lo demás, espero que sean unas fiestas fabulosas que todos podamos disfrutar”, ha dicho Martín durante la visita. La Guardia Civil recuerda que, al tratarse de un cortejo, todas aquellas personas que vayan a transitar a pie por esta vía que deben de hacerlo por el arcén de la derecha con prudencia, sin entorpecer innecesariamente la circulación, aproximándose cuanto sea posible al borde exterior y no invadiendo la calzada. Además, pide que se utilicen elementos reflectantes y que, tanto peregrinos como conductores, respeten las normas del Reglamento General de Circulación así como las indicaciones de los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

