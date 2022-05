Capital Martínez Labella critica que el PSOE ponga en duda el carácter social de 'Almería XXI' miércoles 11 de mayo de 2022 , 19:47h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La consejera delegada justifica la decisión de revisar los precios de licitación en sus promociones consecuencia de una situación “de la que el grupo municipal socialista es ajeno, como si acabaran de llegar de Marte” La consejera delegada de la Empresa Municipal de Vivienda ‘Almería XXI’ y concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha vuelto a defender hoy el carácter “eminentemente social” de esta empresa, al tiempo que ha criticado al grupo municipal socialista por “cuestionar la función que viene haciendo desde su creación y que ha permitido, a día de hoy, el acceso a una vivienda con un precio asequible, a más de 900 familias”. Defensa a ultranza que ha hecho Martínez Labella de la Empresa Municipal en contestación a las críticas lanzadas por el grupo socialista ante el anuncio de llevar a una revisión de precios la licitación de las obras pendientes de ejecución – dos promociones en Costacabana, 64 viviendas en alquiler y 16 unifamiliares, y una en Avenida de Vilches de 26 viviendas – repercutiendo en parte dicha revisión también en el precio de venta de las viviendas, de forma particular esta última al firmarse los contratos con los adjudicatarios que accedieron a ellas mediante sorteo. En este sentido, ha explicado que “el incremento de los costes experimentado en los últimos meses en determinadas materias primas dentro del sector de la construcción, principalmente en productos como hierro, aluminio, hormigón o elementos de carpintería, ha llevado a la empresa municipal a plantear una revisión de precios en las obras proyectadas”. Situación a la que no es ajeno “ningún sector ni ninguna administración, como prueba una inflación disparada que el Gobierno no ha sabido poner freno”, lamentaba Martínez Labella, incidiendo en el hecho de que “lo que es evidente para todos, no lo es para los socialistas, ajenos a la realidad que vive todo el país. Parece que acaban de llegar de Marte, extraterrestres que hubieran posado su platillo volante en el desierto de Tabernas”, ironizaba. “Almería XXI’ afronta esta situación repercutiendo el precio en la venta de casas, pero también a cargo de sus beneficios, en casi un 9%”, ha explicado la consejera delegada de la Empresa Municipal, añadiendo que “lo que no se puede es llevar a la empresa a pérdidas y lo sabe el Partido socialista en su condición de consejeros delegados que son. Salvo que quieran la disolución de la Empresa Municipal, no se entiende este tipo de críticas”, ha lamentado Martínez Labella. La edil ha censurado que “desde los inicios de la Empresa Municipal de la Vivienda, el Grupo Municipal Socialista ha estado en su contra. Ahora, con esta crítica, una más, vuelven a tratar de desprestigiar el trabajo ejemplar que se realiza desde la Almería XXI”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

