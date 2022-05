Capital El Ayuntamiento quiere participación en el Plan Municipal de Vivienda y Suelo miércoles 11 de mayo de 2022 , 19:51h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El objetivo es que cualquier ciudadano interesado pueda participar y ser tenido en cuenta en la elaboración de un documento estratégico en el desarrollo de la política municipal de vivienda La concejala de Urbanismo e Infraestructuras y consejera delegada de la Empresa Municipal de la Vivienda, ‘Almería XXI’, Ana Martínez Labella, ha invitado hoy a participar a la ciudadanía en la redacción del Plan Municipal de Vivienda y Suelo. Como “instrumento” para el desarrollo de la política de vivienda municipal en Almería y como base “estratégica” para las actuaciones y subvenciones en materia de vivienda protegida, ayudas al alquiler, rehabilitación y regeneración urbana que promueven otras administraciones, Martínez Labella ha expresado la “importancia” que la elaboración de este documento y en su desarrollo tendrá esa participación, articulada a través de un buzón de sugerencias, encuestas y mesas de trabajo “para recoger inquietudes y cualificar la fase de diagnóstico”, como primer hito de este Plan. Así lo ha trasladado la edil popular junto al arquitecto Pablo García Pellicer, a quien se ha encargado la redacción de este Plan que, además de reforzar el papel que el Ayuntamiento viene ejerciendo, a través de su Empresa Municipal, en la promoción y acceso a la vivienda, servirá de guía para el desarrollo de políticas de vivienda a partir del análisis que se realizará de la situación de la vivienda en la ciudad partiendo de “un diagnóstico real, que nos permirta conocer la evolución de la demanda y oferta existente, así como las previsiones de desarrollo del suelo, recogiendo además otros aspectos como la rehabilitación de viviendas, sostenibilidad y eficiencia energética o la accesibilidad”, ha explicado Martínez Labella. En el desarrollo de la metodología y cronograma que seguirá la elaboración de este documento ha entrado el redactor del mismo, avanzando que “el Plan Municipal tiene como objetivo la identificación y cuantificación de las necesidades de vivienda en el municipio, así como la definición de estrategias y programas de acción para atenderlas”. Un Plan que, como ha explicado García Pellicer, contempla una triple perspectiva: analítica, de información y diagnóstico del municipio; estratégica, estableciendo objetivos y estrategias que apliquen las directrices europeas, nacionales y regionales, alineadas con la Agenda Urbana 2030, y programática, definiendo actuaciones del Ayuntamiento para mejorar el acceso a una vivienda digna y asequible. Como documento estratégico, el Plan Municipal de la Vivienda tiene como objetivos operativos, como ha señalado el redactor de este documento, “afrontar las principales debilidades de la vivienda en el término municipal, identificando situaciones de dificultad de acceso a la vivienda o la proporcionalidad de viviendas vacías; reforzar la capitalidad; aprovechar las oportunidades que la vivienda y regeneración urbana como factor estratégico para la revitalización de barrios y del empleo y atraer cualquier inversión, a nivel autonómico, estatal o europeas, para la rehabilitación de vivienda, entendiendo esta además como un estímulo para la economía local”. Aspectos metodológicos Objetivos alcanzables desde la participación y la recopilación de datos que se impulsa en esta primera fase de diagnóstico y análisis comparativo, “clave para identificar las singularidades del territorio, establecer necesidades y poder diseñar estrategias y actuaciones acertadas”, ha señalado García Pellicer, resaltando el enfoque “integral” que pretende este estudio a partir de esa participación que se demanda ampliada a fuentes “multisectoriales para integrar aspectos sociales, económicos, medioambientales y de revitalización urbana”. La metodología aplicada a la redacción del documento incluye además la incorporación de buenas prácticas o experiencias que se hayan desarrollado en otros territorios, susceptibles de ser aplicadas al plan capitalino, “siempre que respondan a los retos y necesidades de nuestro territorio. No todas las experiencias que funcionan en un municipio, lo tienen que hacer con carácter general”, ha matizado Martínez Labella. Según ha detallado la edil, este Plan Municipal de Vivienda y Suelo se desarrollará a lo largo de los próximos meses cumpliendo varios hitos. El primero, culminado con la elaboración y redacción del Plan, que conlleva la supervisión por parte de los técnicos municipales y de la Junta de Andalucía, como administración competente en materia de Vivienda. El objetivo es que para el mes de septiembre esté listo para ser sometido a aprobación inicial. Seguirá a este proceso el informe y resolución de alegaciones y la redacción del documento de forma que pueda ser sometido a su aprobación definitiva, texto refundido, a finales de año como último hito en la elaboración de este Plan. Invitación a participar Desde el Ayuntamiento se ha insistido en la “participación y transparencia” en un proceso de redacción del Plan que se servirá de encuestas “subjetivas y anónimas que permitirán contrastar datos que ya se manejan”. A la contestación de esas encuestas se accederá a través de un buzón habilitado a través de la página web de la Empresa Municipal de la Vivienda, Almería XXI, www.almeria21.com, y su correspondiente enlace con la web municipal www.almeriaciudad.es También esas encuestas estarán presentes en los encuentros sectoriales que el equipo redactor del documento mantendrá en la fase de diagnóstico. Una encuesta que traslada se valoren aspectos como problemas de vivienda (oferta, demanda, precio, trabas administrativas); necesidades (eficiencia energética, accesibilidad...) actuaciones que en esta materia se puedan promover (construcción, rehabilitación, ayudas al alquiler o la rehabilitación…) o la importancia que se atribuye a recursos como ayudas económicas, apoyo técnico o planes integrales, entre otros. Finalmente, se ha destacado, como parte del proceso participativo que se abre en la redacción de este documento, la organización de mesas de trabajo sociales, técnicas y económica-administrativas, "para debatir desde una óptica multidisciplinar las visiones que darán lugar al planteamiento de objetivos y estrategias del Plan Municipal de Vivienda y relacionarlas con la visión integral de la ciudad".

