Capital Ampliar Martínez Labella recuerda al PSOE que lo importante no es el nombre de la Estación de Ferrocarril miércoles 22 de diciembre de 2021 , 19:09h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El PP apoya que se la denomine Carmen de Burgos El pleno del Ayuntamiento de Almería ha aprobado la moción, presentada por el Grupo Municipal Socialista, para denominar a la Estación de Ferrocarril con el nombre de ‘Almería-Carmen de Burgos’, una propuesta que ha encontrado el apoyo mayoritario, pero que, sin embargo, ha encontrado en la oportunidad del momento su crítica. Y es que, como ha explicado la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, “no es el nombre de la Estación lo que ahora importa a los almerienses. La preocupación de los almerienses, y no parece que en esa dirección esté el Grupo Municipal Socialista, es que Almería no tenga un servicio de ferrocarril del siglo XXI, seguramente similares a los que en su día frecuentaba Carmen de Burgos; ni una frecuencia de trayectos acorde con la demanda de esta ciudad, seguramente muy parecidos a los de la época de Carmen de Burgos. Lo que le preocupa a los almerienses es cómo se va a financiar la segunda fase del soterramiento, con un proyecto básico ya entregado y, sobre todo, cuando realmente va a llegar el AVE a nuestra ciudad”. “¿Qué está haciendo en este sentido el Grupo Municipal Socialista por estas cosas?, ha cuestionado Martínez Labella, recordando a la portavoz socialista, Adriana Valverde, la ausencia de sus concejales en la última reivindicación de la Mesa del Ferrocarril en favor de la Estación. Además, ha recordado el “incumplimiento” de sus propios anuncios sobre la llegada del AVE o la ocultación de la situación real de las obras, situación que incluso ha criticado la plataforma #ObjetivoAlmeríaAVE, liderada por la Cámara de Comercio de Almería. Ciudadanos también apoyó la moción, pero el concejal no adscrito y Vox se opusieron alegando que no es el momento para ponerle nombre. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

