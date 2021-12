Almería Ampliar ¿Qué hacer en Almería en invierno? Descubre algunos planes interesantes miércoles 22 de diciembre de 2021 , 19:13h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Almería es un destino turístico muy popular, eso está claro, pero ¿qué pueden hacer los lugareños durante los meses de invierno? Hay muchas actividades en las que participar a medida que los meses se vuelven más fríos y los días se vuelven más cortos. En este artículo, describimos con detalle algunas de estas interesantes actividades. ¿Te faltan planes para hacer este invierno? Sigue leyendo y te daremos algunas ideas. Visita los lugares donde se han rodado películas y programas de televisión Un gran número de películas y series de televisión se han rodado en Almería y, por eso mismo, deberías experimentarlo con tus propios ojos en la época con menos turistas. Ni siquiera te molestará el frío, estarás demasiado ocupado disfrutando del paisaje y fingiendo que formas parte de una peli de Hollywood. Algunos de los increíbles filmes que se han rodado aquí son Laurence de Arabia, Cleopatra y un montón de películas de Clint Eastwood. El desierto de Tabernas es un lugar privilegiado, y de ello se aprovechan muchas películas cuyo escenario es un lugar seco; de ahí su popularidad entre las películas del oeste. No todas las películas rodadas aquí son tan antiguas, también hay algunas de los años 80. Entre ellas, películas como La historia interminable, Indiana Jones y la última cruzada y Nunca digas nunca jamás. Disfruta de las increíbles tapas Hay una gran variedad de tapas disponibles en Almería; asegúrate de disfrutar de los placeres culinarios en estos meses de invierno. En esta época, los restaurantes no estarán tan llenos, así que es el momento perfecto para apoyar a los comercios locales. Las tapas son la joya de la gastronomía española, así que relájate, pídete una copa y disfruta de una tarde tranquila en compañía de unas buenas tapas. No hay prisa, aprovecha la ocasión para pasarlo bien. Disfruta de un tiempo a solas Si trabajas en el sector del turismo, aprovecha esta época del año para relajarte. Tener tiempo para uno mismo es muy importante para la salud mental. Puedes ver una película, leer un libro o jugar a videojuegos. El casino en línea Chile es una excelente opción si quieres jugar a juegos de apuesta online, como el blackjack, la ruleta y el póker. Participa en la vida nocturna A pesar de su pequeño tamaño, Almería tiene una floreciente vida nocturna. Puedes salir a comer hasta tarde y luego disfrutar de algunas de las deliciosas bebidas que puedes encontrar en los bares locales, mientras aprovechas la ocasión para hacer amigos. También puedes ir a bailar cuando te sientas con ganas, porque los bares y discotecas tienden a poner gran cantidad de música diferente, así que puedes elegir lo que quieres escuchar en función de tus gustos. También puedes asistir a un festival navideño que se llama Noche en Blanco. Aquí podrás encontrar diferentes belenes y conciertos, una de las noches más auténticas que se pueden vivir en la localidad. Conclusión Dado que no hay tantos turistas en la zona durante el invierno, el invierno es la época perfecta para disfrutar a fondo de todo lo que Almería puede ofrecer. Tómate estos meses de relax y disfruta de algunas de las actividades mencionadas, como visitar platós de cine, saborear la vida nocturna y comer unas deliciosas tapas. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

