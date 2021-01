Capital Martínez Labella tacha de “irresponsable” al PSOE por cuestionar la política municipal de vivienda viernes 22 de enero de 2021 , 16:27h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia La consejera delegada de la Empresa Municipal de la Vivienda recuerda que se ha diseñado un borrador de protocolo antidesahucio esperando a las aportaciones de la oposición, que llegaron de manera “improvisada”



La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha tachado de “irresponsables” las críticas que el grupo municipal socialista ha realizado respecto de la “intachable y exitosa labor desarrollada por la Empresa Municipal de la Vivienda, 'Almería XXI', reprochando que “se venga a poner en duda la gestión de una empresa que ha propiciado la construcción de más de 900 viviendas en la capital, sirviendo al objetivo de otras tantas familias de poder acceder a una vivienda”.



En este sentido, la también consejera delegada de la Empresa Municipal de la Vivienda ha defendido una vez más, frente a las críticas socialistas que hablan de fracaso en la política de vivienda municipal, el carácter “social” de 'Almería XXI', haciéndose cargo en ocasiones, como ocurrió en el caso de las viviendas de la calle Maromeros, de unas competencias que no eran suyas y que “vinieron a tapar las vergüenzas de la política en materia de vivienda practicada entonces por los socialistas al frente de la Junta de Andalucía”.



También, de forma categórica, ha recordado que “no se está ejecutando ningún desahucio. Nada más lejos de la realidad. Estamos siendo muy sensibles con la situación real y particular que pueda estar pasando algunas familias, llegando en algunos casos a una condonación de deuda cuando se ha solicitado y acreditado una situación de vulnerabilidad económica a consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia”.



En esta línea, ha recordado que esta ha sido una “iniciativa” del Equipo de Gobierno incluida en el paquete de medidas que el Consistorio puso en marcha a través del 'Plan re-activa20', lamentando una vez más que “vengan a utilizar un asunto tan sensible para un rédito político, algo muy habitual en el proceder del grupo socialista”.



Martínez Labella ha contestado también la petición de un protocolo antidesahucios del que afirma “hay desde hace tiempo un borrador, realizado por los técnicos municipales, sobre el que no se ha podido avanzar, no por falta de interés del Equipo de Gobierno y sí por la falta de aportación de ideas al mismo a través de una mesa de trabajo que, desde los grupos de la oposición, ellos mismos promovieron para enriquecer ese protocolo. Las propuestas han llegado a destiempo y de aquella manera, de forma improvisada”, ha explicado.



Entiende, en este sentido, que la crítica a que hoy no exista ese protocolo "no debe ir dirigida en ningún caso hacia el Equipo de Gobierno, desde donde se ha demostrado el trabajo realizado y la voluntad de consensuar un texto con la oposición, y sí hacia aquellos que no se han pronunciado o lo han hecho de aquella manera".

