Capital Activadas las obras que conectan la capital con Huércal de Almería por carril bici viernes 22 de enero de 2021 , 16:20h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia A esta actuación, con una inversión de algo más de 70.000 euros, se unirá el próximo mes de febrero la ejecución de otro tramo de carril bici, en su caso conectando la Avenida Torrecárdenas con la calle Isla Cabrera





Esta semana han comenzado las obras de construcción del nuevo tramo de carril bici que, con una extensión de 760 metros, se incorporarán a la red ciclista de la capital, en este caso conectando los tramos ya existentes con el municipio de Huércal de Almería. Las obras, adjudicadas a Construcciones Nila, en un procedimiento al que concurrieron diez empresas, cuentan con una inversión total de 73.126,33 euros y un plazo de ejecución de dos meses



Continuando por la calle Calamocha, en paralelo, a lo largo de Avenida Torrecárdenas, El nuevo tramo discurrirá por Avenida Médico Francisco Pérez Company y girará en dirección a la calle Hermanos Siret, hasta alcanzar el límite del término municipal de Almería con Huércal.



La concejala de Seguridad y Movilidad, María del Mar García, ha insistido en la “apuesta” municipal por la movilidad sostenible y por seguir ampliando y extendiendo la red de carriles bici por toda la ciudad, subrayando además del carácter “estratégico” de la actuación, la materialización del “compromiso” adquirido por el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, con el alcalde de Huércal, Ismael Torres, “estableciendo una conexión ciclista entre ambos términos municipales”



Para la responsable municipal del Área de Seguridad y Movilidad, actuaciones como la que ahora se inicia “favorecen” el incremento en el uso de bicicletas, patinetes...creando infraestructuras que “fomentan una movilidad más sostenible”, objetivo en el que el Ayuntamiento de Almería “está trabajando y que ahora, como consecuencia de la pandemia, nos exige volcarnos en esa dirección”. Entiende García Lorca que “aspectos como el de la movilidad y el desarrollo sostenible, así como su conjunción, debemos avanzarlos como parte del modelo de ciudad al que aspiramos”.



Las obras proyectadas para este tramo se han iniciado con la demolición de pavimentos, la retirada y colocación de señalización vertical, continuando con desmontes y terraplenes para poder ejecutar el carril bici en áreas no pavimentadas, básicamente en distintas zonas ajardinadas en Avenida de Torrecárdenas. La última fase de obras atenderá la pavimentación, contemplándose la reposición de pavimentos, bien de granito, terrazo o de adoquín y de los bordillos afectados por la implantación del carril bici.



Finalmente, se procederá al tratamiento superficial del nuevo tramo, a base de lechada sintética de color rojo así como a la señalización necesaria y semaforización de tramos y cruces de nueva implantación (Avda. Torrecárdenas).





Nuevo tramo, en febrero

Además de esta actuación, García Lorca ha recordado otros proyectos que están ya en marcha y cuya ejecución comenzará en febrero. Es el caso del tramo de red ciclista que unirá también la Avenida Torrecárdenas con la calle Isla Cabrera, con una extensión de casi un kilómetro y medio de nuevo recorrido ciclista. A estos dos tramos se irán sumando, sucesivamente otros puntos de conexión entre tramos ya existentes, como el que unirá la Avenida Vega de Acá con la Avenida del Mediterráneo o la conexión viaria de los carriles bici entre la N-344 y El Toyo, con algo más de 200 metros de longitud.



Con todos ellos ejecutados, y alguno más en diseño, la red ciclista de la ciudad de Almería se acercará a casi los 80 kilómetros de carril bici. No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de #Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.