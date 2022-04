Capital Martínez Labella: “El PSOE nunca se ha preocupado por los vecinos de El Patio” jueves 21 de abril de 2022 , 16:58h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La concejala de Urbanismo e Infraestructuras defiende el compromiso y la voluntad municipal, en colaboración, ahora sí, con la Junta de Andalucía, para dar solución a la rehabilitación del inmueble La concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha acusado hoy al Partido Socialista de “dar la espalda” a los vecinos de El Patio y ha tachado de “demagógico” el discurso que han expuesto sobre la tramitación política y administrativa, desarrollada desde el Consistorio, para alcanzar una solución a la situación derivada del derrumbe parcial ocurrido en este inmueble en enero de 2017. “Por mucho que ahora venga a dar lecciones, lo cierto es que el Psoe nunca se ha preocupado por los vecinos de El Patio”, ha insistido Martínez Labella, subrayando como, incluso, “cuando fue necesario atender necesidades de realojos, la Junta, entonces gobernada por el Partido socialista, dejó al Ayuntamiento solo. Ni los concejales socialistas se pusieron del lado del Ayuntamiento cuando la administración regional pasó hasta la factura por los realojos en el albergue Inturjoven”, ha recordado. “Fuimos entonces nosotros, con nuestros recursos humanos y económicos, quienes afrontamos esta situación. Tambien ahora, ayudando a dar solución a unos vecinos que, además, sí han encontrado el respaldo de la Junta, colaborando con las subvenciones que ayudarán a la rehabilitación de El Patio, junto a las viviendas municipales de la calle Estrella Polar y el entorno de la zona de Torreones”, ha señalado. Ha recordado, en este sentido, la inversión, en casi cuatro millones, que tendrán estos proyectos, en cuya tramitación sigue trabajando el Ayuntamiento en el marco de la convocatoria de ayudas abierta por la Junta de Andalucía, proyectos que para su financiación y posterior ejecución han llevado hoy al Pleno ordinario celebrado por la corporación una modificación presupuestaria de 130.970,40 euros. Esta cuantía vendrá a suplementar la partida del presupuesto del Área de Urbanismo e Infraestructuras que permita adelantar la financiación, entre otras, para la redacción del proyecto de rehabilitación del edificio de El Patio, importe que será recuperado con la subvención concedida en este capítulo por la Junta de Andalucía. Martínez Labella ha preguntado también a los grupos de la oposición “si verdaderamente quieren que el Ayuntamiento ayude a estos vecinos, desde la voluntad política y social que hoy existe y con los fondos comprometidos, propios del Ayuntamiento y vía subvención. Nosotros estamos actuando con premura y eficacia, también con voluntad, la que no ha tenido el Partido Socialista que, insisto, no ha hecho otra cosa en este tema que dar la espalda a los vecinos”. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.