Más de 450 almerienses en el VII Trail Solidario contra Duchenne y Becker

La solidaridad se ha hecho presente esta mañana en Almería con la celebración del VII Trail Solidario contra la distrofia muscular de Duchenne y Becker. La séptima edición ha contado con la presencia de más de 450 almerienses que, desde las diez de la mañana, han aportado su granito de arena a la causa. El concejal de Deportes, Juanjo Segura, ha asistido a la cita deportiva con la compañía de Francisco Manrique, organizador de la prueba de la Asociación de Duchenne. Tras la salida de la prueba, que se ha realizado en la calle Olula de Castro, tanto corredores y senderistas han trazado un recorrido de unos seis kilómetros. Segura ha manifestado que "es una nueva carrera popular que acoge Almería con el respaldo del PMD con el fin de que se apoyen las líneas de investigación de la enfermedad". En esta línea, ha trasladado que "es una alegría ver a los almerienses sumarse a esta causa y, por ello, nos sentimos orgullosos de seguir apoyando este tipo de eventos, ya consolidados en nuestro calendario deportivo". Por su parte, Francisco Manrique, organizador de la prueba solidaria, ha desarrollado que "la participación es muy buena, esta causa lucha contra la distrofia muscular". Asimismo, ha explicado que "desde la asociación becamos estudios de investigación en hospitales de reconocido prestigio y, anualmente, hay que ir renovando esas becas. De este evento salen unos fondos, que son los beneficios obtenidos de la carrera, que se destinan a esta causa, es un granito de arena entre muchas otras labores que se hacen por toda España de familias afectadas". Al respecto, ha trasladado que los avances "son positivos" porque "las familias que comenzaron hace tiempo pues no tenían nada hace diez años y, hoy, tenemos varios estudios y ensayos clínicos que hemos traído a España, así que mantenemos la esperanza". Es una información de noticiasdealmeria.com:.. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

