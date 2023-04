Síganos en Telegram: Gratis e inmediato

Más de 5.000 estudiantes tendrán contacto directo con 75 empresas en la Feria de Empleo

lunes 17 de abril de 2023 , 22:00h

La Universidad de Almería acoge desde este lunes y hasta mañana martes la Feria de Empleo. Un evento, que también se está celebrando en formato virtual, articulado como un espacio de encuentro entre los estudiantes, se espera la visita de 5.000, y las empresas de la provincia -53 presenciales y 22 en formato on-line- que están presentando su oferta de empleo y prácticas.

Durante esto dos días de duración, se llevarán a cabo procesos de selección en el hall del aulario IV y conferencias y mesas redondas para ampliar la visión del estudiantado y personas tituladas sobre el mundo laboral.

Además, las personas universitarias que demandan empleo podrán dejar sus CV tanto, en los stands de las empresas participantes en la Feria, como a través de la aplicación informática de gestión de empleo y prácticas ÍCARO http://icaro.ual.es/ de la Universidad de Almería.

Es la primera vez que se organiza de manera presencial y virtual, para aquellas empresas y entidades interesadas que no puedan acudir presencialmente, lo hagan a través de la plataforma virtual contratada para tal fin. Hay registrados 500 estudiantes para visitar la Feria en este formato.

En cuanto a las ofertas de empleo activas en Ícaro hay 55 y en prácticas activas 295.

En su inauguración, el vicerrector de Postgrado, Empleabilidad y relaciones con Empresas e Instituciones de la UAL, Juan García, ha destacado la gran participación que está teniendo esta primera feria de las tres dedicadas al empleo y la orientación profesional que se van a desarrollar esta semana en la UAL. "El ambiente es magnífico, conforme pasan las horas son más los estudiantes que se están acercando a visitar los stands de las más de 50 empresas que están aquí de forma presencial. Estamos muy contentos con la respuesta por parte de las empresas y de todo el tejido social porque también hay presentes asociaciones e incluso está presente la Unión Deportiva Almería con la que tenemos firmado un convenio de colaboración de prácticas. Esperemos que estos dos días sean un éxito como ya se está viendo".

Francisco Álvarez Aguilera, diputado Delegado Especial de Empleo, Promoción Económica, Iniciativas Europeas, Comercio y Empresa, ha felicitado a la UAL por la organización de esta Feria. "Es un orgullo y alegría para la Diputación participar en este tipo de eventos que fomentan el emprendimiento y la empleabilidad, no solo en los jóvenes, sino de todas las personas que se quieren iniciar en el mercado laboral. La Diputación siempre va a apoyar que los jóvenes se formen y busquen su futuro profesional. Y creo que este formato es muy bueno para que tengan su primer contacto con las empresas".

Por último, José Alfredo Felices, director de la oficia Cajamar en el campus de la Universidad de Almería, ha indicado que en la Feria de Empleo "están representadas las empresas más importantes de la ciudad para que los estudiantes de último año de formación tengan acceso a becas y a la entrada al mercado laboral. En concreto, nuestro stand vamos a informar de nuestras becas, pero también vamos a desarrollar pequeños talleres como uno de sostenibilidad, en el marco del convenio firmado con la UAL hace dos meses, para que conozcan cómo acceder de una forma sostenible al campus. Además, vamos a hablar de digitalización a través de nuestra banca on-line. Con estos talleres los presentes podrán acceder a toda la información y contenido que Cajamar pone a su disposición en esta Feria de Empleo".

Este lunes como actividades complementarias a la Feria se ha celebrado la conferencia inaugural 'Y tú, ¿tienes talento?' a cargo de Emilio Jesús del Águila Berenguel, director del Área de Talento de Grupo Cajamar.

El ponente ha explicado que estamos inmersos en aprender, pero que de vez en cuando hay que preguntarse hacia dónde nos lleva ese aprendizaje. "Hoy en día, en un mundo tan competitivo y globalizado, la competencia no está sólo a mi alrededor, sino que está a nivel mundial, por lo que es importante plantearte cuáles son esos talentos que tienes a nivel interno".

Una pregunta que no todo el mundo es capaz de responder. "Si una persona no es capaz de responder a esta pregunta en unos minutos lo que tiene que hacer es ponerse en manos de personas que la conozcan bien, trabajarlo y desarrollarlo. El problema es que muchas veces teniendo talento dejamos que se desarrolle solo y eso no es posible, el talento requiere de una disciplina muy constante".

Para el ponente, la labor de que los jóvenes descubran su talento es una responsabilidad global, "aunque qué duda cabe de que donde pasan gran parte de su tiempo es en la universidad y podría ser un buen momento para impulsarlo. En Almería hay muchísimo talento. Todas las zonas que estamos en situación de desventaja frente a otros desarrollan los talentos de forma innata y la Universidad de Almería es claramente un ejemplo de ello".

Además de esta conferencia, este lunes también se han desarrollado otras actividades organizadas por la UAL como 'Speed Job Dating' y los talleres 'Impactar en 3 minutos' y 'Los robots no necesitan CV'. Esta tarde se celebrará la mesa redonda 'Del aula a la empresa. Formación dual universitaria'.

Mañana martes se celebrarán los talleres 'Inteligencia natural es elegir AGRO' y 'Realiza tus prácticas en el extranjero. Programa Erasmus+'; las charlas 'Formas de ingreso en la Guardia Civil' y 'Claves para realizar una buena experiencia', así como la actividad 'Speed Job Dating'.