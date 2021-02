Masterclass UAL Jazz abierta y gratuita con el saxofonista malagueño Daniel Torres

viernes 05 de febrero de 2021 , 20:36h

Será la tercera sesión organizada por UAL Cultura y se retransmitirá mañana sábado a partir de las 10:00 horas desde el Paraninfo y online a través del canal de Youtube de UAL Cultura







Siguiendo con el ciclo de las Masterclases de Jazz Online organizadas por UAL Cultura, mañana sábado, los apasionados de esta modalidad musical tienen una nueva cita, en esta ocasión con el gran saxofonista Daniel Torres, uno de los músicos más prominentes de la escena jazzística actual.



La retransmisión, que comenzará a partir de las 10 de la mañana y se realizará en directo desde el Paraninfo de la universidad, se podrá seguir de forma abierta y gratuita desde el canal de Youtube de Cultura de la UAL @ualescultura. Al igual que viene ocurriendo con los encuentros anteriores, para esta ocasión también se espera una alta participación de público procedente de diferentes lugares del mundo.



En la sesión de mañana, el saxofonista malagueño revelará aspectos muy útiles del saxo y de la música en general y, como novedad, se le podrá escuchar con Daahoud Salim al piano en diferentes intervenciones con música en directo. Esta será, nuevamente, una excelente oportunidad para acercar sus conocimientos no solo al público del colectivo musical, sino también a cualquier participante interesado y con inquietudes por conocer aspectos de esta modalidad musical de la mano de los mejores expertos.



Daniel Torres ha vivido y se ha formado en las mejores universidades de jazz europeas y de fuera de Europa (Amsterdam, Nueva York, Toronto, Groningen, Barcelona y Málaga) y es uno de los saxofonistas más reclamados del panorama nacional, habiendo colaborado con algunas de las figuras más grandes del jazz internacional como Dado Moroni, Francisco Mela, Eric Alexander, Peter Berstein, Perico Sambeat, John Betsch o John Clayton. En 2019 formó parte de la plantilla de la ‘Big Band Profesional de Clasijazz’ bajo la tutela de Mike Gibbs.



En mayo de 2019 grabó su primer trabajo discográfico como líder ‘First Statement’, en cual ha sido lanzado por el reconocido sello discográfico neoyorquino ‘Outside in Music’. ‘First Statement’ es una colección de composiciones originales que reflejan su historia y experiencias musicales y vitales hasta la fecha.



Asimismo, Daniel ha recibido importantes premios durante su trayectoria, como el primer premio en la ‘18th Meerjazz International Big Band Competition’ (2014) como miembro de la BvR Big Band, una de las más relevantes bigbands europeas. También recibió el primer premio en la categoría de solista en el ‘Johnny Raducanu International Jazz Festival’ (20216), en Braila, Rumanía.



En la actualidad, Daniel Torres reside en Málaga, donde compagina su labor de docente en el CAMM Maestro Puyana con su faceta como intérprete, realizando conciertos de forma frecuente tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.



Las Masterclasess UAL Jazz están siendo súper útiles y entretenidas y se enmarcan en una iniciativa que forma parte de la formación de los integrantes de la Big Band de la UAL, pero no van dirigidas solo a músicos, sino, también, a un público más generalista, ya que consiguen captar la atención fácilmente al integrar secuencias de música en vivo con aspectos muy atractivos e interesantes de los músicos que participan. Se desarrollan cada sábado de 10 a 12, si bien está previsto en adelante ampliar el horario para las sesiones online hasta 4 horas dado el alto interés que despiertan.



Desde UAL Cultura se ha preparado una programación de lo más atractiva para ir dándole contenido a las Masterclasses. Las siguientes sesiones contarán con músicos de primer nivel de la talla de Julián Sánchez, Peter Connelly o Enrique Oliver. Con esta gran iniciativa, desde UAL CULTURA no solo se persigue dar difusión a este tipo de actividades, sino que, también, se pretende reforzar la motivación de los músicos que componen la Big Band de la UAL. Asimismo, agradecen la puesta en marcha de esta iniciativa para la difusión del jazz con músicos de la Clasijazz Big Band Pro.