Matarí destaca lo buenos pagadores que son los ayuntamientos de Almería, Roquetas y El Ejido

sábado 01 de mayo de 2021 , 15:58h

En el caso del ranking nacional el Ayuntamiento dirigido por Ramón Fernández-Pacheco ocupa el segundo puesto, el que lidera Gabriel Amat, el tercer lugar, y el que gobierna Francisco Góngora el puesto 32

El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Juan José Matarí, ha destacado hoy la “buena gestión” que los ayuntamientos del Partido Popular están llevando a cabo en la provincia de Almería, concretamente el Ayuntamiento de la capital con Ramón Fernández-Pacheco, el de Roquetas de Mar con Gabriel Amat y en El Ejido con Francisco Góngora.



Según el Ministerio de Hacienda, estos tres consistorios ocupan los primeros puestos en el ranking de pago a proveedores en Andalucía y España. El ayuntamiento que gobierna Ramón Fernández-Pacheco es el primero de Andalucía en pagar a proveedores con una media de 5,04 días y el segundo de España. En el caso del ayuntamiento de Roquetas de Mar el pago a proveedores se hace en 6,89 días lo que le ha llevado a ocupar el segundo puesto del ranking andaluz y el tercer lugar a nivel de España. Por su parte, el ayuntamiento ejidense paga con una media de 20,89 días y ocupa el quinto puesto en la clasificación andaluza y el 32 en la nacional.



Juan José Matarí ha felicitado a los tres alcaldes del PP porque a pesar de estar atravesando por una situación complicada a consecuencia del Covid siguen siendo un referente en gestión para los ayuntamientos del resto de España.



El diputado del PP recuerda que no solo pagan en tiempo y forma a los proveedores, sino que han puesto en marcha planes para ayudar a aquellos que se han visto especialmente afectados por la crisis del coronovirus, así como para reactivar la economía de sus municipios, y todo ello sin recibir ni un euro por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.



“Los ayuntamientos son la administración más cercana a los ciudadanos y los de Almería, Roquetas y El Ejido han demostrado que no van a dejar a nadie atrás. Su buena gestión es señal de confianza y solvencia para pymes y autónomos, pero también lo es para los ciudadanos en general que se han visto beneficiados por exenciones y bonificaciones fiscales, así como por la ampliación del periodo de pagos y otros incentivos económicos”, afirma.





IVA DEL AÑO 2017

Finalmente, Juan José Matarí explica que el PP va a presentar en Ayuntamientos y Diputaciones mociones para instar al Gobierno de España a ingresar los 750 millones de euros que adeuda a las entidades locales en concepto de entregas a cuenta del IVA del año 2017.“Este pago no constituye ninguna dádiva o favor hacia las entidades locales sino el pago de una deuda que el Gobierno de Pedro Sánchez mantiene desde hace dos años con todos los vecinos de los municipios, provincias, cabildos y consells de España. Ahora más que nunca ese dinero es necesario que llegue a los ayuntamientos y esperamos que el Gobierno cumpla porque hasta el Tribunal Supremo ha avalado que Sánchez y Montero discriminaron a las entidades locales y comunidades autónomas al decidir, conscientemente, no atender sus obligaciones legales y no pagarles el IVA que les adeuda del ejercicio 2017”, ha concluido.