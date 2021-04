Matarí reclama en una PNL el 14,56% de los fondos europeos para los ayuntamientos

sábado 03 de abril de 2021 , 18:22h

facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar

Escucha la noticia

Lamenta que Sánchez no haya destinado aún ni un solo euro a apoyar a las entidades locales en su lucha contra el virus





El diputado nacional del Partido Popular de Almería, Juan José Matarí, ha lamentado hoy que los municipios sean los grandes olvidados del Gobierno de Pedro Sánchez y le ha recordado que a pesar de que en estos duros meses de pandemia las entidades locales han tenido un papel decisivo, a día de hoy ni los ayuntamientos ni las diputaciones han recibido un solo euro del Gobierno de España en su lucha contra el virus.



En el caso concreto de la provincia de Almería, ayuntamientos como el de Almería, Roquetas de Mar, Adra, El Ejido, Huércal de Almería, Huércal-Overa o Berja han tomado medidas para ayudar a los vecinos más perjudicados por la pandemia, y todo ello sin recibir ni un euro por parte del Gobierno de Pedro Sánchez.



Por ello, Matarí explica que su Grupo Parlamentario en el Congreso ha registrado una Proposición no de Ley para exigir al Ejecutivo que reconozca el protagonismo que las entidades locales deben tener en la gestión directa de los fondos europeos, y para que cuanto antes les transfiera el 14,56%, porcentaje que equivale a la participación de la Administración Local en el gasto público del Estado.



Se trata de una reivindicación que no es exclusiva de los alcaldes del PP, sino que a ella se han sumado también alcaldes de otros partidos y la Federación Española de Municipios y Provincias.



Asimismo, el Grupo Parlamentario Popular insta en la PNL al Ejecutivo a aprobar y dotar de manera urgente un Fondo de Reconstrucción Local por valor de, al menos, 4.000 millones de euros, así como un Fondo de Transporte por valor de, al menos, 1.000 millones de euros ampliable, para poder hacer frente a los efectos que puedan producirse durante 2021.



Para Juan José Matarí la actuación del Gobierno central supone una “grave deslealtad” a los gobiernos locales y a todos los vecinos a los que representan y con los que se han volcado durante la pandemia. Para ellos lo prioritario ha sido proteger a la población y a los más vulnerables además de implantar programas y ayudas para los que se han visto especialmente perjudicados por el virus.



“Los ayuntamientos y las diputaciones han hecho un importante esfuerzo utilizando fondos propios, bajando impuestos y poniendo en marcha medidas que han supuesto un alivio para muchas pymes y autónomos, así como para numerosas familias que no llegan a fin de mes. Exigimos al Gobierno que cuanto antes transfiera los fondos europeos a las entidades locales para que puedan seguir ayudando a los que más lo necesitan. El virus sigue ahí y lamentablemente en España tenemos un Gobierno que no cumple, y que está más preocupado en poner a pleno rendimiento la maquinaria de Moncloa frente a Ayuso, que en tomar medidas para frenar la pandemia sanitaria y económica que tanto está perjudicando a nuestro país”, ha finalizado.