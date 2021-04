Deportes La constancia premia al Poli Ejido CF contra el Atlético Minero Bedarense FS sábado 03 de abril de 2021 , 18:17h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Escucha la noticia El equipo de Bédar se puso dos goles arriba a falta de cuatro minutos, tiempo en el que los celestes lograron empatar a base de tesón

Atlético Minero Bedarense FS: V. G. Palomares, E. González, C. Fernández, J. M. Collado y J. M. Molina. También jugaron: J. A. Llorente, Á. Cintas, A. Pallarés, M. Gutiérrez. J. F. Cortés, D. Cortés y M. González. Poli Ejido CF: Nacho, Sergio Segovia, Chema, Rubén y Cata. También jugaron: Iván Yebra, Carlitos, Josito, Castillo, David Fernández y Fernando. Árbitros: Núñez Moraga y Ridao Sola (Almería). Amonestaron a los locales A. Pallarés, J. M. Collado, V. G. Palomares, J. M. Molina y C. Fernández. Goles: 1-0, J. F. Cortés (8’); 1-1, Sergio Segovia (13’); 2-1, E. González (15’); 3-1, E. González (36’); 3-2, Sergio Segovia (38’); 3-3, Rubén (40’). Incidencias: Partido de la 10ª jornada en la Segunda División Andaluza, disputado en el Pabellón Municipal de Los Gallardos (Almería).



Sin perder la fe hasta el pitido final, el Poli Ejido Club de Fútbol consiguió empatar 3-3 este pasado viernes, visitando al Atlético Minero Bedarense FS en el compromiso pendiente desde hacía más de dos meses, por lo que deja prácticamente encarrilado el liderato celeste en la liga regular, si bien todavía no de forma matemática.



A los ocho minutos se adelantaron los locales a través de Juan Francisco Cortés y, cinco minutos después, Sergio Segovia equilibró las cosas sin que duraran así, pues Eduardo González anotó cumplido el cuarto de hora el 2-1 con el que se llegó al descanso. En la segunda mitad, los ejidenses no encontraron la manera de igualar, recurriendo a la variante del portero-jugador en el tramo decisivo.



Inicialmente no dio resultado, aumentando los levantinos su ventaja al repetir diana Eduardo, esta vez a portería vacía, restando solo cuatro minutos para el desenlace aunque la constancia llevó al Poli Ejido CF a no venirse abajo, continuó intentándolo y Segovia volvió a anotar en el minuto 38, del mismo modo que Rubén firmó el tercer tanto ya sobre la bocina.

Sabor a victoria

Darío Gutiérrez ha resumido que fue un “partido con dos equipos con sus planes muy claros”, hallándose los de Bédar “bien plantados en media pista y realizando contragolpes peligrosos”, mientras que “nosotros tratamos de ser protagonistas del duelo, trabajando los ataques e intentando perder pocos balones”.



El técnico ha declarado que el choque empezó “con muy buenas sensaciones pero el gol no llegaba”, marcando los bedarenses “después de un robo en el centro” y hallarse por detrás en el electrónico “nos puso nerviosos unos minutos, aunque pronto nos repusimos, volvimos a crear buenas jugadas e hicimos el 1-1”.



Pero inmediatamente hubo otra contra del plantel minero que derivó en su segundo tanto, demostrando “un porcentaje muy alto de acierto respecto a las ocasiones creadas y, por nuestra parte, no estábamos acertados de cara a gol y a falta de cinco minutos pusimos juego de cinco. La situación se complicaba aún más, con la primera recuperación de Bédar y materializando el 3-1”.



Finalmente, en el Poli siguieron "creyendo y peleando juntos para sumar un punto que sabe a victoria, después de como se había complicado el partido ante un gran rival", concluyendo Darío con que "a falta de tres jornadas, el equipo está a un solo punto de asegurarse la primera posición liguera". Casi sin descanso, este domingo hay una nueva oportunidad para ello.

