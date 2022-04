Almería "Me voy a dedicar al mundo de la ciencia" domingo 03 de abril de 2022 , 21:01h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El virgitano Manuel Céspedes, medalla de oro en la Olimpiada Española de Geología, está nervioso ante la competición internacional a la que se enfrentará “Con una alegría inmensa”. Así ha recogido Manuel Céspedes, joven virgitano de 16 años y estudiante de 4º de la ESO en el IES Sierra de Gádor, tras superar la fase territorial, la medalla de oro en la XIII Olimpiada Española de Geología celebrada el pasado 26 de marzo en Pulpí (Almería). El ganador participará en la XV Olimpiada Internacional de Ciencias de la Tierra que tendrá lugar en la localidad de Aosta (en los Alpes italianos), aunque esta aún no tiene fijada su fecha de celebración. La XIII Edición de la Olimpiada Española de Geología estuvo organizada por la Asociación Española para la Enseñanza de las Ciencias de la Tierra (AEPECT), la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Almería y la Sociedad Geológica de España. El premio, dotado con 1.000 euros en concepto de beca, ha recaído en este joven natural de Berja, del que Noticias de Almería ha extraído una pequeña veta con sus inquietudes en forma de entrevista. ¿Qué significa para usted la geología? Para mí la geología es una manera de conocer y poder entender los fenómenos geológicos, la formación de nuestro planeta, su historia… ¿Viene de lejos la afición y la devoción por esta rama de la ciencia? No, al contrario, mi afición por esta rama de la ciencia es reciente ya que en los distintos cursos de la ESO se ve muy poco de esta asignatura, y este año tuve la suerte de que me tocase un profesor que era geólogo y la verdad que cuando yo lo escuchaba explicar me llamaba mucho la atención los distintos temas que tratábamos. ¿Qué sintió al saber que había ganado la medalla de oro? Sentí una alegría inmensa ya que no me lo esperaba, cuando terminé de hacer los exámenes estaba muy contento porque me habían salido muy bien pero de ahí a ser el primero… no me lo creía. ¿De dónde partió la iniciativa, le motivaron a participar en la Olimpiada? ¿De quién ha recibido ayuda? Yo nunca había escuchado hablar sobre las Olimpiadas de la Ciencia, y un día mi profesor llegó a clase y nos lo comentó, yo me motivé y decidí apuntarme en esta asignatura. Pienso que todo esto no podría haber sido posible si mi profesor no hubiese estado al pie del cañón junto a mí. ¿Cómo ha sido el proceso para llegar hasta aquí? El proceso comenzó en el mes de octubre de 2021, quedamos con el profesor y casi todas las tardes que podíamos íbamos al instituto. Empezamos viendo temas como tectónica de placas, cristalografía, mineralogía o edafología, que eran temas teóricos. A su misma vez alternamos con temas prácticos como era el caso de la visualización de minerales, rocas y fósiles. Básicamente era como preparar unas oposiciones, éramos muy constantes. Todo este proceso no podría haberse hecho si no fuese por las magníficas dotaciones del laboratorio del centro, como grandes colecciones de minerales, rocas, fósiles o del instrumental de laboratorio necesario. Cuéntenos un poco en que consiste la Olimpiada y que le ha aportado la experiencia. La Olimpiada consistió primero en una prueba provincial, se realizó un examen teórico y una prueba práctica de visualización de minerales, rocas y sistemas cristalográficos. Pasé esta prueba, quedé segundo entre más de 80 personas de toda Almería, esto se hizo en la universidad de Almería. Posteriormente los 4 compañeros que pasamos de la provincial nos hemos enfrentado en una fase nacional que se hizo por primera vez en Almería. Constaba de una prueba teórica, una práctica y una grupal, y quedé primero. De toda esta experiencia me llevo primero todos los conocimientos que he aprendido y segundo un montón de personas que he conocido. ¿Le gustaría dedicarse de alguna manera al mundo de la geología o de la ciencia? Lo tengo claro desde hace un tiempo, me voy a dedicar al mundo de la ciencia. Estoy un poco indeciso a que parte de la ciencia ya que también me gusta mucho la química. ¿Qué nos puede comentar acerca de la riqueza mineral de la Alpujarra? ¿Ha servido de base de sus estudios y preparación de cara a la Olimpiada? Nuestra tierra es rica en patrimonio geológico, en el caso de la sierra de Gádor tenemos grandes yacimientos de fluorita, y galena, como es el caso de la mina Berja y la mina de Benito. También tenemos la mina de la Gabiarra donde se exportaba hierro. Todo este patrimonio geológico me ha servido como ejemplo a la hora de estudiar estos temas. ¿Cree que la ciencia tiene el papel que se merece en este país y cómo de importante la situaría como palanca de desarrollo? España es uno de los países que menos invierte en ciencia e investigación, y además pienso que si se trabajase más en el desarrollo de todo esto seríamos un gran país a la hora de Investigaciones y desarrollo científico. ¿Nervioso de cara a su participación en la Olimpiada Internacional? Estoy un poco nervioso ya que es una responsabilidad, pero dispuesto a darlo todo y hacerlo lo mejor que pueda. ¿Está asegurado el futuro con generaciones como la suya? Creo que hay personas de nuestra generación que apoyándose en las tecnologías e innovaciones de una manera correcta, sacaremos este mundo hacia delante. Algo más que quiera comentar. Quiero seguir estudiando, el curso que viene un bachillerato científico y aprender todo lo que pueda y más. También me gustaría agradecer al centro por su compromiso y disponibilidad a la hora de la preparación, a mi profesor por su esfuerzo y vocación y sobre todo a dos de mis compañeros que me han acompañado en todo momento y en todas las fases, Olga y Adrián, son detalles que no se ven pero que sin ellos no hubiese tenido las mismas oportunidades. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.