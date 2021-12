Economía Ampliar Medalla de Oro de la Cámara a título póstumo a Diego García viernes 10 de diciembre de 2021 , 17:12h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La Medalla de Oro le será entregada a su familia en el transcurso del acto que tendrá lugar el 21 de diciembre a las 12.30 horas en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio atendiendo en aforo y medidas a la actual situación sanitaria La Cámara de Comercio de Almería entregará, a título póstumo, la Medalla de Oro al Mérito Cameral a Diego García Molina, empresario del sector hostelero, presidente de Ashal y vocal del Pleno de la Cámara, fallecido de forma repentina en febrero de este año. García Molina entró a formar parte del Pleno de la Cámara en la actual etapa presidida por Jerónimo Parra, ocupando una de las vocalías del grupo de COMERCIO, RESTAURANTES, HOSPEDAJE Y REPARACIONES, en concreto, la de Servicios de alimentación, hostelería y reparaciones, desde noviembre de 2019 hasta la fecha de su fallecimiento. Precisamente ese mismo día por la mañana mantuvo en la Cámara de Comercio una de sus ultimas reuniones de trabajo en defensa de un sector altamente castigado por la pandemia para el que reclamó en todos los frentes soluciones y alternativas para superar la grave situación de las empresas hosteleras y turisticas de la provincia. Tras su inesperado fallecimiento, el primer Pleno celebrado dedicó un especial recuerdo a Diego García Molina, y acordó en abril, celebrar cuando las circunstancias sanitarias lo permitieran un merecido reconocimiento a quien ha sido una gran persona y empresario entregado; por ello, el Pleno ha acordado la concesión de la Medalla de Oro a título póstumo a Diego García Molina. Esta distinción será entregada a su familia en el transcurso del acto que tendrá lugar el 21 de diciembre a las 12.30 horas en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio atendiendo en aforo y medidas a la actual situación de la COVID 21. Memoria de méritos presentada al Pleno de la Cámara Formado en la hostelería en la empresa familiar y compaginando su formación académica con el trabajo desde niño, realizó sus estudios en la Escuela de Hostelería de Almería, junto con diversos talleres y cursos relacionados con el mundo de la Hostelería y el Turismo. Su inquietud por emprender, le hizo regentar locales propios desde los 18 años tanto en Aguadulce como en el Paseo Marítimo de Almería, ejerciendo igualmente, durante un año, como gestor de zona de jamones Joselito. En la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Almería, ASHAL, desempeñó diversos cargos desde su incorporación a la Asociación, desde vocal de la Junta Directiva presidida por Antonio Martínez, pasando por vicepresidente hasta llegar a ser presidente desde el año 2013 hasta su fallecimiento el 11 de febrero de 2021. Con dos establecimientos de referencia en el Paseo Marítimo de Almería (uno de ellos, el Restaurante Building, referencia de la cocina tradicional en la capital almeriense, junto con su hermana), seguía teniendo esa vocación de entrega a su colectivo, poniendo todo su tiempo a disposición de todo hostelero que tuviera que contarle un problema profesional o personal . Se incorporó al Pleno de la Cámara en 2019, formando parte de la candidatura del actual Presidente, y desde el primer momento mostró su compromiso por la institución, por la labor y funciones propias de la Cámara con la que desde siempre ha colaborado desde que accedió a la presidencia de Ashal. Como vocal del Pleno estuvo participando activamente en todas las actividades de la Cámara, apoyando con entusiasmo e interés, cualquier iniciativa o proyecto, estuviera o no, ligado a su actividad profesional. Con el coronavirus en escena y el inicio de una crisis socio-sanitaria sin precedentes en España o el resto de Europa, luchó sin descanso por su colectivo durante los casi 12 meses de pandemia que afrontó como presidente La labor de entrega de Diego García en defensa de los intereses del sector, celebrando innumerables reuniones a todos los niveles (asociaciones nacionales y andaluzas, administraciones central, autonómica, provincial y municipal, instituciones públicas y privadas, agentes sociales, operadores turísticos...) poniendo en marcha diferentes campañas, propuestas, enviado escritos y desarrollado un largo etcétera de iniciativas, solicitando medidas y ayudas urgentes que impidieran el desmoronamiento de la industria hostelera. Justamente el día de su fallecimiento mantuvo una reunión de trabajo en la Cámara en la que mostramos y sumamos el apoyo de la Cámara a la campaña a “salvemos la hostelería” y se emplazó a desarrollar una estrategia conjunta orientada a impulsar medidas para la supervivencia del sector. Diego García dignificó y magnificó la imagen que del hostelero se tiene habitualmente, mostrando lo mejor de la hostelería a través de su personalidad afable, honesta y generosa, con esa sonrisa permanente a pesar de que los vientos no fueran favorables. La labor desarrollada por Diego García tanto ha sido clave para conseguir que muchas de esas peticiones sean hoy una realidad. Ha contribuido con su entrega y trabajo a sostener al sector durante un duro periodo de crisis. Por todo ello, por su contribución al desarrollo de un sector clave de la economía almeriense, por su compromiso con el modelo cameral, por su implicación con la provincia de Almería, se aprueba por el Pleno la concesión de la Medalla de Oro de la Cámara de Comercio de Almería. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

Comentarios

Comentarios Facebook

Normas de uso

Esta es la opinión de los internautas, no de Noticias de Almeria No está permitido verter comentarios contrarios a la ley o injuriantes. La dirección de email solicitada en ningún caso será utilizada con fines comerciales. Tu dirección de email no será publicada. Nos reservamos el derecho a eliminar los comentarios que consideremos fuera de tema.