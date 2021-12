Capital El puente de la Constitución dispara las visitas en los museos de la capital viernes 10 de diciembre de 2021 , 17:07h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia Los Refugios de la Guerra Civil se consolidan como la opción favorita entre el público mientras la Red Municipal registra un crecimiento del 28% en usuarios respecto a 2020 Almería se ha convertido en este puente de la Constitución en el epicentro de la actividad museística con unas visitas que se han disparado en los días festivos. Casi 2.200 personas han acudido a los espacios que forman la Red Municipal de Museos, una cifra récord que ha batido récords y ha superado las expectativas iniciales. El concejal de Promoción, Carlos Sánchez, ha explicado que “las previsiones eran muy optimistas, pero lo cierto es que ha sido un éxito rotundo por la acogida que nuestra propuesta ha tenido entre los almerienses y las miles de personas que han visitado nuestra ciudad”. Unas cifras que a su juicio “ponen de manifiesto la buena salud de nuestra red de museos y nos animan a seguir trabajando para potenciar una oferta envidiable para cualquier capital”. Los Refugios de la Guerra Civil se han mantenido como la opción preferida del público, registrando 664 visitas entre el 4 y el 8 de diciembre. Además, se mantuvieron abiertos el pasado lunes, 6 de diciembre, con entradas agotadas y una gran afluencia de visitantes. El Centro de Interpretación Patrimonial (CIP), ubicado en la Plaza Vieja se ha consolidado como la segunda preferencia con 570 usuarios. Por otra parte, el Museo de Arte ‘Doña Pakyta’ ha recibido 515 visitas a lo largo de los cinco días, mientras que a ‘Espacio 2’ han acudido 141 personas. El Museo de la Guitarra ha sido visitado por 274 usuarios. En suma, la Red Municipal de Museos ha multiplicado las visitas y ha logrado un crecimiento del 28% respecto al mismo período de 2020. Cabe recordar que el Ayuntamiento de Almería, a través del Área de Promoción, impulsó la apertura extraordinaria de los espacios museísticos también en los días festivos del puente. De hecho, los Refugios mantuvieron las visitas activas en el Día de la Constitución, mientras que el 8 de diciembre se abrieron todos los museos municipales. Una propuesta que se ha visto refrendada con la respuesta masiva de almerienses y visitantes. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

