Medidas humanitarias para jabalíes urbanos Juan Torrijos Arribas lunes 12 de febrero de 2024 , 06:30h El grupo Pacma, con el que está de acuerdo en muchas de sus peticiones la sociedad, a veces se nos pone de un buenismo que pasma. Nos piden que tengamos medidas humanitarias para gatos, en el cortijo tengo unos cuantos, y mi nieto duerme con el suyo desde hace años. Nada qué decir contra esa petición en lo que a los mininos se refiere, pero creo que se han pasado de rosca en lo de los jabalíes urbanos los chicos de Pacma, tanto que nos dejan algo pasma..dos. Ahora, según la buena gente del Pacma, hay dos clases de jabalíes, los urbanos, y los otros, ¿les podemos llamar serranos? A los de los montes y sierras: caza, a los urbanos: medidas humanitarias. ¿Quiere ello decir que tenemos que llevarles comida, mantas ante el frío del invierno, o abrir hoteles en el Toyo para que puedan ser acogidos? Si se lo hacemos a los inmigrantes, y por razones humanitarias, ¿son esas mismas medidas humanitarias las que los del Pacma nos piden que tengamos con los jabalíes urbanos? No conozco otras, por lo que pienso que estas son las que quieren que se impongan. ¿Nos están pidiendo que construyamos centros para la acogidas de estos animales? Existen las perreras, las colonias de gatos controladas, y ahora habría que construir lugares especiales donde los jabalíes urbanos recibieran ese trato humanitario que nos piden los chicos del Pacma. Y supongo que querrán que se pague con el dinero de los impuestos de los ciudadanos. Qué manía tienen algunos de que todo salga del bolsillo de los contribuyentes. No digo que esta sociedad haya perdido el oremus, pero a veces, no sé lo que pensaran ustedes, da la impresión de que ese camino lleva. Dejamos a unos delincuentes en la calle, amnistiamos a los políticos corruptos, si no hay sangre ya no hay terrorismo. Rebajamos la pena por delitos sexuales, ahogamos a los agricultores, echamos al paro a los pescadores, dejamos que se ocupen las viviendas ilegalmente, insultamos a los jueces, se otorga una licencia y luego exiges que se la anule. Viendo todo lo que está ocurriendo en nuestro entorno (Antonio me dice que no se va a poder jubilar hasta los 67, y encima sin cubrir los años de cotización, pero los políticos con unos cuantos años en el senado o en el parlamento, jubilación y máxima), lo mismo lo que están pidiendo la gente de Pacma es de lo menos malo que estamos viviendo en esta España de nuestros miedos y esperanzas. Solo están pidiendo que tratemos a los jabalíes algo mejor de lo que nos estamos tratando entre los nacidos en este país, que creo que también somos seres humanos. Lo mismo no. A veces creo, oyendo a los políticos, que se están dirigiendo a un rebaño de obedientes ovejas. Lo mismo tenemos que empezar a convertirnos en jabalíes, o en esos lobos que se están comiendo a las obedientes ovejas y que tan defendidos son en estos tiempos por lo políticos. ¿Por qué será? ¿Se parecerán en algo los lobos y los políticos? Juan Torrijos Arribas Periodista