Capital Mejoras en dependencias municipales y centros sociales en cuatro barriadas martes 19 de julio de 2022 , 16:00h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia La inversión se extiende a espacios públicos, centros vecinales y centros sociales, en respuesta a las peticiones vecinales que se han recogido en las diferentes visitas realizadas a los barrios Con una inversión de algo más de 40.000 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, el Ayuntamiento de Almería llevará a cabo en breve obras y reforma que afectarán a varias dependencias municipales en el objetivo de mejorar sus actuales condiciones y en la prestación de los servicios que en ellas se realiza. Las dependencias y centros municipales beneficiarios de esta inversión se encuentran ubicadas en los barrios de La Almadraba, Cabo de Gata, Torrecárdenas y El Puche. De esta forma, a través del Área de Servicios Municipales, se atenderán obras de mejora en una de las plazas de La Almadraba; en el Centro Vecinal de Cabo de Gata y, en la misma barriada, en el comedor y gimnasio del Colegio Virgen del Mar; en el Centro Vecinal de Torrecárdenas y en el Centro Social de El Puche. Descripción de los trabajos Entre los trabajos a ejecutar en este contrato se ha incluido el arreglo de una estructura ejecutada en una plaza de La Almadraba de Cabo de Gata para proporcionar sombras. Con el paso del tiempo y debido a la exposición directa a los agentes ambientales marinos, varios pilares y vigas han sufrido desprendimiento del revestimiento que ahora van a ser subsanados. En la barriada de Cabo de Gata las actuaciones previstas en este contrato se centrarán en el saneado y pintado de la fachada del Centro Vecinal, incluyendo en los arreglos previstos la carpintería metálica y de madera y sus tratamientos previos. En este contrato se dará respuesta también a las peticiones de mejora en las condiciones del comedor y gimnasio del CEIP Virgen del Mar de Cabo de Gata, instalaciones además que son utilizadas por los vecinos para distintas actividades (teatro, talleres, gimnasia…) En su caso los trabajos están dirigidos a solucionar los problemas de revestimientos de la zona inferior, saneando y alicantando hasta una altura de 1,20 metros.También se han de reparar o sustituir las puertas contraincendios existentes en esas salas. También el Centro Vecinal de Torrecárdenas verá mejoradas sus actuales dependencias a través de la iniciativa municipal y en respuesta a las peticiones de los colectivos vecinales. En su caso las obras están dirigidas a una redistribución de espacios en el Centro Vecinal. Esta reordenación de espacios implica demoliciones de tabiquería, levantado y colocación de solería, ejecución de tabiquería de cartón yeso, colocación de carpintería interior y exterior, ejecución de rodapiés, pintura e instalación eléctrica en las nuevas dependencias. También se procederá al pintado del exterior del Centro vecinal, fachada y carpintería metálica con sus tratamientos previos. El último de los espacios municipales objeto de mejora a través de este contrato será Centro Social de El Puche ‘Itaca”, donde también se procederá a una reordenación de los espacios de acuerdo a las peticiones vecinales, además de trabajos dirigidos a eliminar las humedades detectadas en los bajos mediante picado y aplicación de mortero antihumedad. Por último, respecto a la reordenación de espacios en este centro, las obras incluyen ejecución de tabiquería de cartón yeso, colocación de carpintería interior, ejecución de rodapiés, pintura e instalación eléctrica en las nuevas dependencias. También se ejecutará una línea y equipos de iluminación de emergencias así como el levantamiento y recolocación de la solera y solería del exterior al edificio por su acceso. Con ello se pretende modificar las pendientes del acerado que actualmente vierten las aguas pluviales hacia el interior del centro. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

