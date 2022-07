Deportes El vóley playa de la EDM Mintonette se lleva el Campeonato de España Cadete en Galicia martes 19 de julio de 2022 , 15:50h facebook twitter google+ Comentar Imprimir Enviar Add to Flipboard Magazine. Escucha la noticia El cuadro masculino del equipo almeriense venció al Costa del Vóley en la final que se resolvió con un resultado de 15-17 Almería se encuentra inmersa en la disputa de campeonatos durante el verano que viene a demostrar el talento de la cantera base que se forma en las escuelas deportivas municipales. Es el caso de la Escuela Deportiva Municipal Club Deportivo Mintonette que ha participado en el Campeonato de España cadete en Galicia. La celebración de esta cita deportiva ha sido todo un éxito para el club de voleibol almeriense que puso el broche de oro a su actuación. La Praia do Ézaro ha sido el epicentro de este evento que reunió a 53 equipos de todos los puntos de España para medir su potencial. La categoría cadete masculino de la EDM Mintonette venció al Costa del Vóley en una final muy reñida donde los almerienses sufrieron, pero, que se resolvió con un resultado favorable de 15-17 que les posicionaba como campeones de este torneo celebrado en Galicia. El equipo estuvo compuesto por Carlos Sánchez, Luis Ernesto Sáez, Mario García y Raúl Ramos, dirigidos por Fernando López. Por otra parte, el otro equipo que acudió al evento, compuesto por Iván Garzón, Javier García y José Ignacio Guirado, lograron el quinto puesto en la clasificación. Mintonette en el Campeonato de España Infantil en Teruel La escuela deportiva municipal de Mintonette continúa demostrando su potencial, ya que, su trayectoria no se quedó en Santiago de Compostela. Actualmente, la categoría infantil se encuentra en Teruel, participando en el Campeonato de España Intantil, que empezó esta mañana, 19 de julio y, donde participan la categoría femenina y masculina de la escuela. Este torneo infantil tendrá la participación de la categoría masculina, donde 22 equipos lucharán por alzarse con el podio y, en el certamen femenino, serán 32 equipos los que buscarán la victoria. Valora esta noticia 0 ( 0 votos) No( 0 ) ¿Te ha parecido interesante esta noticia? Si ( 0 )

